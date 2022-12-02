总结基层经验做法  推动防控措施持续优化

本报北京12月1日电 国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。经过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。要落实党中央、国务院决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，立足当前、着眼长远，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务，推动各项优化措施落地见效，保障人民健康安全和经济社会发展。

座谈会上，8位防控工作一线代表作了发言，交流了防疫的认识和体会，对优化完善二十条措施提出意见建议。孙春兰充分肯定基层工作者在抗疫中的重要作用，希望加强政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药等急难愁盼问题。各级党委和政府要关心关爱基层一线防疫人员，做好工作生活保障。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 02 版）