冬季新能源汽车续航缩短？中消协发充电使用消费提示

人民网北京12月1日电 （记者孙红丽）随着冬季低温季节到来，续航缩短、充电慢等影响新能源电动汽车驾乘体验和消费者满意度的问题更为突出。

今日，中消协发文提示，由于冬季低温条件下电池充放电效率降低，新能源电动汽车的充电或者停放要尽量选择温度相对适宜的环境，例如室内停车场或阳光充足的室外停车场，以提升电池活性、减少续航损失、提高充电效率。

冬季谨防电量消耗过快出现车辆“趴窝”现象

中消协提醒消费者，为车辆充电时，要选择符合国家安全标准的充电桩，远离易燃易爆物，避免安全隐患。尤其雨雪天气时，充电前要确保充电枪头与车辆充电口的干净、干燥，室内充电时要注意保持环境的通风，户外充电时留意不要让雨水或雪水流入充电口，以免引起充电接口内部短路，影响电池使用寿命。

冬季气温降低，车辆轮胎会变硬、变脆，建议定期检查胎压，避免因胎压过高或过低影响驾乘体验，排除安全隐患。结合续航模式和出行距离，合理调配车辆驾车模式和空调通风换气模式，预留富余、未雨绸缪，谨防电量消耗过快出现车辆“趴窝”现象，影响出行体验和安排。

养成“浅充浅放”的充电习惯

另外，在启动、停车、充电、驾驶等操作中，要充分考虑新能源电动汽车电池特性。在出行前，启动新能源电动汽车后要让电路和电池组预热1-2分钟，使电池组达到更适宜的工作条件，有利于延长电池寿命和续航功能。

要养成“浅充浅放”的充电习惯，尽量不把电池电量耗尽再充电，做到随用随充、及时充电；保持理性、平和、稳重的驾驶习惯，除非遇到特殊或紧急情况，尽量避免急加速、急转弯、急刹车等操作，既保障出行安全，也节省车辆功耗。此外，新能源电动汽车长期闲置时，要适当补电后再妥善停放，定期通电运转，避免电池静置过久处于亏电状态，不利于电池健康。

使用充电桩时应综合考虑安全性、正规性和便利性

续航和充电问题一直是新能源电动车主的主要痛点之一。

中消协提示，最便捷的方式是有条件安装私人充电桩，当前很多小区可以支持在固定车位安装充电桩，最好提前与物业进行咨询确认。如果不具备安装条件，可下载各类充电App查询附近处于闲置状态的公共充电桩，在保证充电安全的前提下，结合自身实际情况，综合考虑充电桩品牌、地理距离、充电价格、结算准确性、结算便捷性、故障解决及时性等方面做出最优选择。

如果自行选购新能源电动汽车便携式充电枪，要注意查看产品是否经过第三方专业机构的检测认证，确认产品整机执行的是否是现行标准，看标识和说明是否包括制造商信息、设备信息、额定输出电压电流、输入电源性质（交流AC或直流DC）、使用环境等内容，同时关注安全保护功能和质保服务，选择质量过硬的充电枪产品。使用充电枪设备时，提前观察检查充电桩设备是否有故障提示，充电电缆是否存在绝缘皮破损、控制盒壳体是否有破损、金属导体外露等情况，如有应马上停止使用。