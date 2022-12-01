国家卫健委：11月30日新增新冠肺炎本土确诊病例4080例、无症状感染者31720例

11月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4150例。其中境外输入病例70例（福建23例，北京12例，广东12例，上海6例，重庆5例，江苏3例，四川3例，辽宁2例，内蒙古1例，黑龙江1例，山东1例，湖北1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在四川）；本土病例4080例（广东1599例，北京1023例，山西215例，重庆206例，四川170例，云南103例，浙江93例，黑龙江89例，内蒙古76例，河南75例，福建65例，辽宁53例，陕西46例，山东42例，江苏34例，海南29例，湖南26例，贵州24例，上海23例，新疆21例，湖北19例，吉林18例，河北16例，广西5例，青海5例，安徽2例，西藏2例，天津1例），含858例由无症状感染者转为确诊病例（广东662例，重庆55例，浙江41例，北京37例，河南12例，四川9例，山西8例，陕西7例，云南5例，青海5例，江苏4例，黑龙江3例，内蒙古2例，福建2例，西藏2例，辽宁1例，山东1例，湖南1例，广西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2419例，其中境外输入病例59例，本土病例2360例（广东1070例，北京324例，重庆223例，山西134例，四川107例，河南96例，内蒙古77例，河北67例，云南45例，江苏41例，山东29例，贵州25例，陕西24例，新疆15例，浙江13例，福建12例，辽宁10例，湖北8例，黑龙江7例，湖南7例，海南7例，天津4例，上海4例，青海4例，甘肃3例，吉林1例，江西1例，广西1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者237048人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例776例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27616例，累计治愈出院病例26840例，无死亡病例。

截至11月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37347例（其中重症病例99例），累计治愈出院病例281106例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例323686例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者13011276人，尚在医学观察的密切接触者2074680人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31911例，其中境外输入191例，本土31720例（重庆6433例，广东6315例，北京4020例，山西2123例，四川1244例，新疆968例，云南857例，广西751例，天津720例，吉林714例，陕西686例，黑龙江666例，湖北658例，青海641例，山东605例，辽宁507例，江苏487例，甘肃471例，河北436例，宁夏431例，河南366例，安徽291例，湖南278例，内蒙古258例，浙江201例，上海174例，贵州141例，福建119例，江西81例，海南62例，西藏12例，兵团4例）。

当日解除医学观察的无症状感染者19445例，其中境外输入140例，本土19305例（广东7849例，重庆3070例，河北1167例，河南1165例，新疆1053例，北京842例，山西724例，陕西370例，黑龙江349例，甘肃320例，山东302例，四川259例，内蒙古258例，江苏225例，青海200例，云南176例，湖北174例，天津134例，湖南129例，宁夏116例，吉林71例，安徽70例，辽宁69例，贵州55例，江西36例，广西31例，浙江28例，上海20例，福建18例，西藏13例，海南8例，兵团4例）；当日转为确诊病例861例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者388467例（境外输入1756例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8773617例。其中，香港特别行政区459445例（出院99099例，死亡10747例），澳门特别行政区806例（出院789例，死亡6例），台湾地区8313366例（出院13742例，死亡14334例）。