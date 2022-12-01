直播预告：谈“艾”无需色变 专家教你远离艾滋病

12月1日是第35个“世界艾滋病日”，我国今年的宣传活动主题为“共抗艾滋 共享健康”。艾滋病是一种死亡率高的传染病，是人类面临的共同挑战。因为对该病的认识不够深入，有人仍会谈“艾”色变。那么，艾滋病到底是个什么病？从感染HIV到发展为艾滋病，会经历哪些过程？该如何预防艾滋病的发生？

12月1日10：00至11：00，首都医科大学附属北京地坛医院艾滋病中心副主任赵红心将做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普艾滋病的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

赵红心，教授、博士研究生导师、首都医科大学附属北京地坛医院艾滋病中心副主任、国家卫健委艾滋病医疗专家组秘书、中国性病艾滋病防治协会学术委员会副秘书长、中国性病艾滋病防治协会艾滋病病毒学专委会副主任委员、中华医学会感染分会艾滋病学组委员、中华医学会结核病分会结核病相关疾病专业委员会常务委员、北京脑血管病防治协会感染性疾病与脑健康专委会副主任委员，以第一或者通讯发表SCI50余篇、核心期刊60余篇等。

如何收看直播：

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