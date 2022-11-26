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如遇居家隔离，生活必需品供应如何保障？

2022年11月26日15:34 来源：新华社

当前疫情防控形势严峻复杂。如何保障隔离人员的生活必需品供应？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。

新华社音视频部制作

(责编：王连香、李楠桦)


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