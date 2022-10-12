北京市精神科床位已达10956张

心理健康是健康的重要组成部分，关系广大人民群众幸福安康，影响着家庭和社会和谐发展。本市坚持将全民心理健康素养提高和个体心理疏导相结合，加强重点人群心理健康服务，培育居民心理健康意识，满足不同群体心理健康服务需求，精神障碍患者的救治救助水平进一步提升，首都精神卫生事业科学、规范发展。

据市卫健委相关负责人介绍，本市坚持以专业服务为核心，积极推进精神卫生体系建设。不断健全完善北京市精神疾病预防控制、医疗、康复和心理健康等四大服务体系，织密市、区、街乡三级精神卫生专业服务网络，防治服务覆盖率达100%，实现国家精神疾病医学中心落地北京，探索京津冀精神卫生服务网络纵横协同，大力推进精神医疗服务技术应用创新发展。全市已建立精神（心理）诊疗服务的医疗机构共189家，精神科床位数10956张（配置水平达5.09张/万人），较2014年增长11.7%；精神科医师1746人（配置水平为8.11人/10万人），较2014年增长42.8%，全市精神卫生服务水平持续提升，精神卫生工作迈入全面发展新阶段。

在提升严重精神障碍综合管理能力和救治救助水平方面，本市创新性地在全国率先出台了精神疾病患者免费服药制度、监护人补贴制度、社区个案管理服务制度等惠民政策，落实政府、单位、社会、家庭的责任，提升北京地区精神疾病防控水平。全市严重精神障碍规范管理率较2014年底增长37.36%，规律服药率增长71.45%，多项指标处于全国领先水平；免费服药政策惠及率达73%，监护人领取看护补贴政策参与率达90%。

新冠肺炎疫情以来，组织全市精神卫生防治系统主动服务、积极预防，通过加强科学引导和专业服务，及时疏导居民不良情绪和心理行为，维护市民心理健康。全市110余家医疗机构可提供心理治疗/咨询服务，建立121家社会心理服务站和300家职工心灵驿站，覆盖全市16区，为居民、职工提供心理服务奠定良好基础；开通市、区两级心理援助热线18条，累计服务达244.5万人次；搭建北京市居民心理健康体检和援助服务平台（暖翼小程序），累计提供心理健康自助测评和疏导调适服务120.4万人次；搭建脑健康体检平台，累计服务常住老年人48.8万人次。