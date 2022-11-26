落实生活必需品保障（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报哈尔滨11月25日电 （记者郝迎灿）土豆1斤1.49元，青笋1斤2.58元，红萝卜1斤1.38元……记者走访黑龙江省哈尔滨市多家商超发现，果蔬、米面等生活必需品品类丰富，价格稳定。

记者从哈尔滨市商务局了解到，为做好疫情防控期间市民生活必需品的保障工作，哈尔滨启动保供预案，对重点蔬菜及主要生活必需品的价格、进货量、销售量、库存量等进行监测分析，即时研判；同时组成督导检查组，持续加强对各大商超等保供企业的安全生产和疫情防控督导检查，确保安全稳定运营。

持续强化市场监测。“重点对各大农产品批发市场和8个大型商超中重点蔬菜及主要生活必需品的进货量、销售量、库存量、市场价格进行监测分析，及时研判预警。”哈尔滨市商务局副局长嵇景岩表示，11月23日的监测数据显示，24种蔬菜市场平均零售价格为3.21元，较上周下降0.62%，较上月下降6.69%。

积极发挥市场主体作用。各大批发市场和商超等保供主体根据市场需求变化，充分发挥市场调节作用，持续畅通货源渠道，自主组织采购，以满足市场供应。哈尔滨市商务局数据显示，当前该市蔬菜库存量已增至4000吨左右，8个大型商超蔬菜库存量也持续稳定在近1000吨。

积极倡导线上购物。哈尔滨市积极引导广大市民利用电商及线上购物平台购买生活必需品，减少线下聚集感染风险。“据监测，我市多多买菜、美团优选等大型电商平台供应、配送稳定，果蔬类线上销售占比30.5%。”嵇景岩说。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 04 版）