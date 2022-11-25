青岛市李沧区：将“家人式”健康服务送到家

实现“医疗提质”，为群众提供“家人式”健康服务，把服务送到家，送到群众心里。青岛市李沧区把群众健康放在优先发展的战略位置，坚持提升服务能力、坚持提升专业水平、坚持守正创新发展、坚持实施医疗扶贫、坚持护佑群众健康，努力让群众看病就医体验感更好、幸福感更可持续、安全感更有保障。

“蓝大夫的指导非常有帮助！”患有慢性病30多年的陈大爷像往常一样接受家庭医生蓝大夫上门指导后说道。作为青岛市李沧区的一名家庭医生，蓝大夫常年为行动不便的患者提供上门服务，通过医联体绿色通道协助需要转诊的患者快速检查、办理入院。几年来，他已累计发放家庭医生联系卡3500余张，服务居民2000余人。

像陈大爷这样的家庭医生签约对象，李沧区共有32万人。像蓝大夫及其团队这样的家庭医生服务团队，李沧区共有171支。

今年以来，李沧区进一步提升家庭医生签约服务质量，从签约对象、签约服务主体、签约服务内容及收付费机制等方面进行了强化，建立了“分片包干，团队合作，责任到人”的工作机制，把“家人式”的健康服务送到每一位居民“家门口”。

群众的“急难愁盼”是什么，老百姓心里最清楚，也最有发言权。李沧区医务工作者在调研中发现，开放60—64岁老人免费体检的呼声很大。基于此，李沧区将免费体检的范围从65周岁以上扩大至60周岁以上户籍老年人，实现辖区60周岁以上户籍老年人免费体检全覆盖。预计今年将有5万名60周岁以上老年人受益。

在李沧区青峰路社区，卫生服务站在为老年人免费查体过程中，发现了数例肾肿瘤患者、癌症早期患者。正是由于发现早，及时进行了手术治疗，许多老年人病灶得到及时诊治。在查体过程中，还发现了很多高血压、高血脂、糖尿病、高尿酸血症患者，社区卫生服务机构及时跟进和干预，相关病症均得到了有效的控制。

“家人式”的服务温暖人心，对于李沧区独居老人家庭来说，这种感觉尤为真切。邢台路社区一名近70岁的居民单独居住，前段时间突然中风住院。社区工作人员第一时间上门帮助老人办理住院陪护保险，5天时间陪护险就顺利到账，老人非常激动。现在，她又在社区工作人员的帮助下入住了设备完善的医养院。为了让这样的居民生病住院时无后顾之忧，李沧区为他们购买了医疗住院陪护保险。今年以来，已完成赔付近300人次，赔付金额达60余万元。

一个好政策胜过千言万语，一次次送到家的服务，拉近了社区工作人员与群众之间的距离。李沧区坚持“一中心一特色”的发展思路，共建成20处国医馆、5家精品国医馆和20个基层特色专科。葫芦灸、悬灸、温针、督灸、拔罐、刮痧等中医疗法在全区国医馆普遍开展。这些简、便、廉、验的中医适宜技术，深受群众欢迎。

李沧区卫生健康局负责人表示：“群众的需求在哪里，我们的服务就要跟到哪里。将‘家人式’健康服务送到群众家，全方位、全周期护佑群众健康是我们的服务宗旨。”