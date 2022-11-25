生产生活秩序逐步恢复（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报呼和浩特11月24日电 （记者陈沸宇、翟钦奇）近日，记者从呼和浩特市有关部门获悉：呼和浩特市在精准防控的基础上，正尽快恢复正常生产生活秩序。目前，呼和浩特重点商品、终端售菜价格整体平稳，许多关系群众生活的商家陆续复业，省级邮政快递分拨中心全部复工复产，近90%的规模以上工业企业正常运行，一批重大项目建设平稳推进。

千方百计助企纾困。呼和浩特制定了工业企业复产复工八条举措，优化返岗复工流程，建立返岗绿色通道，组织企业员工返回岗位，帮助40多家中小企业解决用工难问题。“在帮助企业做好疫情防控的同时，我们畅通生产物资运输通道，累计发放重点物资运输车辆通行证2万余张，解决跨盟市运输受阻问题150余次。”呼和浩特市工信局副局长杨晓君说，当地还积极帮助企业缓解资金困难，对符合条件、流动资金遇到困难的中小企业，保证不抽贷、不断贷、不压贷。

重大项目建设稳步推进。“我们从供应链和资金链上帮助企业纾困解难，畅通能源物资、重点企业生产物资运输通道，确保疫情期间运输不间断、材料不断供，实现新机场、机场快速路、金山电厂等一批重大项目不停工、快建设。”呼和浩特市发改委副主任石文昌说，目前有503个重大项目提前完成年度投资目标，1至10月全市固定资产投资同比增长19.4%。

呼和浩特理发店、汽修店、通信营业厅等商家逐步有序恢复经营。“我们还加大交通运力，增加公交车次，恢复出租车、网约车运营。加快快递人员返岗，解封快递网点，推进邮政快递行业正常运转。”呼和浩特市副市长徐守冀说。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）