内蒙古呼和浩特市：全力以赴抗疫情稳经济促发展

本报呼和浩特11月14日电 （记者陈沸宇、翟钦奇）“感谢政府送来的蔬菜包，太及时了。”13日一大早，内蒙古呼和浩特市玉泉区的独居老人王芳云就收到了社区工作人员送来的蔬菜包、粮油包和200元的一次性生活补贴。

近期，呼和浩特市出台一系列政策措施，强化民生保障，全力以赴抗疫情、稳经济、促发展，努力将疫情对群众和企业的影响降到最低。

加大对城乡困难群众帮扶救助力度。“我们建立了台账和救助花名册，努力做到对特殊困难群体的生活状况‘底数清、情况明’，精准给予临时救助。”呼和浩特市民政局副局长黄海龙说。

新城区爱民街一家沿街超市的仓库里，店员将商品放置在缓冲隔离区并对各类设施进行消毒；店门口，居民排队扫码测温、购买商品。连日来，呼和浩特有序开放沿街生活物资用品店。呼和浩特市副市长徐守冀表示：“我们要求各营业主体要切实履行好疫情防控主体责任，同时安排属地做好前期准备和相关服务保障工作，确保尽快顺利营业。”

在呼和浩特地铁1号线新华广场站，乘客们有序扫码测温、出示核酸证明、接受安检、购票乘车。11月10日起，呼和浩特恢复地铁运行并增开了部分公交线路。呼和浩特市交通运输局副局长魏正懋告诉记者：“我们将持续关注群众公共交通需求变化，根据疫情形势优化线路调配车辆。”

在鄂尔多斯通往呼和浩特的铁路线上，满载煤炭的列车疾驰而过，这些煤炭即将运往呼和浩特的各个发电厂。“为确保工业经济平稳运行，我们研究制定了一系列举措，重点解决人员返岗、资金短缺、物流运输、要素保障等问题。”呼和浩特市工信局四级调研员梁思强说，为畅通生产物资运输通道，呼和浩特市协调铁路部门开通专列，同时做好货物车辆通行证申领发放。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）