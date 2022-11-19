北京新增79例本土确诊病例、436例本土无症状感染者

中新网11月19日电 据北京市卫健委官方微博消息，11月18日0时至24时，北京新增79例本土确诊病例和436例无症状感染者(含11例无症状感染者转确诊病例，其中232例已通报)，424例隔离观察人员、80例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增5例境外输入确诊病例和15例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院49例，解除医学观察的无症状感染者45例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住朝阳区中路南三条。

确诊病例2：现住朝阳区横街子张家店和谐家园。

确诊病例3：现住朝阳区安华西里一区。

确诊病例4：现住朝阳区三源里南小街。

确诊病例5：现住朝阳区白家楼三区。

确诊病例6：现住朝阳区华纺易城。

确诊病例7：现住海淀区世纪城晴雪园。

确诊病例8：现住海淀区龙岗路粉丝厂宿舍。

确诊病例9：现住海淀区安宁庄后街12号。

确诊病例10：现住房山区燕化星城健德二里。

确诊病例11：现住通州区惠兰美居C区。

以上均为隔离观察人员，11月18日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住东城区；

确诊病例13、14、15：现住西城区；

确诊病例16至35：现住朝阳区；

确诊病例36至55：现住海淀区；

确诊病例56、57：现住丰台区；

确诊病例58：现住石景山区；

确诊病例59、60、61：现住顺义区；

确诊病例62、63：现住大兴区；

确诊病例64至67：现住密云区；

确诊病例68：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月18日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1：现住东城区民主北街22号院。

无症状感染者2、3：现住东城区当代MOMA。

无症状感染者4：现住西城区右安门内大街59号。

无症状感染者5：现住西城区大石作胡同29号。

无症状感染者6：现住朝阳区定福庄京福家园。

无症状感染者7：现住朝阳区和谐雅园。

无症状感染者8：现住朝阳区延静里中街18号楼。

无症状感染者9：现住朝阳区燕翔西里。

无症状感染者10：现住朝阳区上元君庭。

无症状感染者11：现住朝阳区常青藤二区。

无症状感染者12、22：现住朝阳区石各庄村。

无症状感染者13：现住朝阳区京百合嘉园。

无症状感染者14：现住朝阳区星河湾朗园。

无症状感染者15：现住朝阳区银领国际132号楼。

无症状感染者16：现住朝阳区延静东里。

无症状感染者17：现住朝阳区平房村。

无症状感染者18：现住朝阳区杨闸新村。

无症状感染者19：现住朝阳区新源街6号。

无症状感染者20：现住朝阳区金驹家园D区。

无症状感染者21：现住朝阳区芍药居北里。

无症状感染者23：现住朝阳区阿曼寓所3号楼。

无症状感染者24：现住朝阳区国风上观。

无症状感染者25：现住朝阳区望京花园西区。

无症状感染者26：现住朝阳区善各庄周转房。

无症状感染者27：现住朝阳区翠城馨园。

无症状感染者28：现住朝阳区延静西里。

无症状感染者29：现住朝阳区万方景轩。

无症状感染者30：现住海淀区清河四街西南大街6号。

无症状感染者31：现住海淀区五福玲珑居。

无症状感染者32：现住海淀区学院路37号。

无症状感染者33：现住海淀区锦秋家园。

无症状感染者34：现住海淀区挂甲屯66号。

无症状感染者35：现住海淀区月季园 。

无症状感染者36：现住丰台区诚苑中里。

无症状感染者37：现住丰台区育芳园。

无症状感染者38：现住丰台区草桥欣园小区三区。

无症状感染者39：现住丰台区马连道欣园铁路小区。

无症状感染者40：现住丰台区永合庄。

无症状感染者41：现住丰台区朱家坟村。

无症状感染者42：现住石景山区鲁谷路五芳园。

无症状感染者43：现住门头沟区德露苑。

无症状感染者44：现住房山区琉璃河金果林四区。

无症状感染者45：现住房山区馨然嘉园二区。

无症状感染者46：现住通州区大庞村。

无症状感染者47：现住通州区合生世界村H区。

无症状感染者48：现住通州区次渠北里一区。

无症状感染者49：现住通州区惠兰美居E区。

无症状感染者50：现住通州区大豆各庄。

无症状感染者51：现住通州区定海园1里。

无症状感染者52：现住顺义区仓上一社区乙19号。

无症状感染者53：现住顺义区满庭芳嘉园。

无症状感染者54：现住顺义区人之初农业有限公司。

无症状感染者55：现住昌平区领秀慧谷D2区。

无症状感染者56：现住昌平区香屯村。

无症状感染者57：现住昌平区白庙村。

无症状感染者58：现住昌平区东小口镇中东街16号院。

无症状感染者59：现住昌平区水关新村。

无症状感染者60：现住昌平区天通苑西苑二区。

无症状感染者61：现住昌平区平西府村306号。

无症状感染者62：现住昌平区小辛庄村。

无症状感染者63：现住昌平区紫金鑫干线二区。

无症状感染者64：现住昌平区辛力屯新村。

无症状感染者65：现住昌平区天通西苑二区。

无症状感染者66：现住大兴区首座御园二期。

无症状感染者67：现住大兴区礼贤家园小区。

无症状感染者68：现住大兴区空港新苑。

无症状感染者69：现住平谷区马昌营村。

以上均为社会面筛查人员，11月18日诊断为无症状感染者。

无症状感染者70至79：现住东城区；

无症状感染者80至95：现住西城区；

无症状感染者96至246：现住朝阳区；

无症状感染者247至277：现住海淀区；

无症状感染者278至306：现住丰台区；

无症状感染者307、308：现住石景山区；

无症状感染者309：现住门头沟区；

无症状感染者310至315：现住房山区；

无症状感染者316至342：现住通州区；

无症状感染者343至382：现住顺义区；

无症状感染者383至420：现住昌平区；

无症状感染者421至432：现住大兴区；

无症状感染者433、434：现住密云区；

无症状感染者435：现住延庆区；

无症状感染者436：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月18日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1、3：中国籍，11月15日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月18日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月16日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月18日诊断为确诊病例。

确诊病例4：新加坡籍，11月16日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月18日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，11月16日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月18日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。