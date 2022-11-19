为人民提供更优质高效的医疗服务

党的二十大报告在总结过去5年工作和新时代10年伟大变革的基础上，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，提出必须坚持人民至上，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深化以公益性为导向的公立医院改革。2022年1月，北大人民医院新一届行政班子提出“患者满意、员工满意、社会满意、国家满意”的奋斗目标，将人民具化为患者和员工，将人民视为社会和国家的主体，开启了北大人民医院守护人民健康的新征途。

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。服务患者是公立医院的初心和使命，医院从提升医疗质量、提高运行效率、改善服务水平、降低患者负担四个方面着手，不断提升患者满意度。

我们加强病历质量管理，加大会诊培训力度，加密疑难病例讨论频率，在保障常规医疗工作质量的同时，大力发展器官移植，高标准建设OPO办公室，给晚期肝癌和肾衰竭患者带来重生的希望。我们探索早上7∶30开始手术的外科新模式，规范手术开台时间，缩短手术衔接流程，周末和节假日全学科开放门诊，方便患者就诊，通过提高运行效率，半年多来，接受手术治疗和门诊诊疗的患者人数同比均增加10%以上。我们还设立医院大使岗，每天安排10多位职能部门工作人员在门诊为患者和家属解决就诊过程中的困难，开展“四满意”优质服务，制定医务人员着装及仪表行为规范，开通院内接诉即办热线，提升为患者的服务水平。我们积极参与药品和耗材集中采购，通过信息化实时监控临床合理用药情况，清理耗材重复品规，扩大京津冀联盟采购规模，降低耗材在院价格，切实降低患者就医费用。

员工是医院的主体，是推动医院持续发展的动力，医院发展要依靠员工，发展的成果也要惠及员工。我们从职业发展、薪酬待遇、后勤保障等方面不断增加员工福祉，提升员工满意度。医院遵循“尊老爱幼”的原则开展学科换届工作，既保证前辈的待遇和尊严，使老专家充分发挥余热，又给年轻人提供发展的平台，为人事档案未调入医院的派遣制员工开通职称晋升的渠道，让合同制身份不再成为限制员工职业发展的瓶颈。同时，率先在全国落实各种类型住院医师年终奖、基本奖和绩效奖的同岗同酬，大幅提升年轻医师的薪资水平。

我们始终坚持服务社会、回馈社会的发展宗旨。面对突如其来的新冠肺炎疫情，北大人民医院长期院内院外两线作战，在保护医院抵抗疫情侵扰的同时，积极参与北京疫情防控工作。2022年以来，为支持北京疫情防控，医院外派核酸采样7000余人次，选派医疗队支援小汤山医院及相关隔离场所。我们勇担社会责任，牵头承建拥有10000张床位的新国展方舱医院，储备医护团队254人，制定方案45项、制度70项，完成培训及演练18场。今年8月，医院31名精锐医护人员与兄弟医院共同组成北京市支援拉萨医疗队驰援拉萨，医疗队创造了最快接管方舱、最快形成战斗力、最快高效运转、最后撤离的“四最”记录，经受了高原低氧和疫情防控双重考验。今年10月，医院急诊遭遇了一次新冠肺炎疫情，我们坚持一手抓疫情防控、一手抓医疗救治，跳出了全院封闭、门诊关停的国内大型医院疫情防控既有模式，实现了“环未破、零外溢”的目标，危重救治积极稳妥，医院运行平稳有序，探索了大型综合医院疫情防控和医疗救治互联并行的新模式。

作为医疗“国家队”，医院始终把国家利益放在第一位，优先服务国家战略需求。医院作为冬奥会和冬残奥会的定点医院，圆满完成国家雪车雪橇中心、首都体育馆两个场馆，和32家闭环酒店共计约1.5万人定点转诊的医疗卫生保障任务，接诊外籍运动员及工作人员百余人次，各医疗站点总计出动近千次，工作获得组委会的充分认可。为服务首都副中心建设，促进京津冀协同发展，北大人民医院通州院区今年2月全面启用病房，优势学科有序入驻，7个月内开放床位680张，每月收治住院患者3000余人，完成手术1000余例；同时依托通州院区建设国家（创伤）医学中心和国家紧急医学救援基地，帮助副中心实现国家医学中心和基地零的突破。我们积极支持雄安新区建设，配合非首都功能疏解，医院率先筹建雄安院区，预计3年内投入使用。为促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，我们与山东省、河北省、云南省开展区域医疗合作，共建区域医疗中心，其中北大人民医院青岛医院已获国家发展改革委批准立项建设；此外，医院还托管了河北省张家口市怀来县医院，推动优质医疗服务下沉基层，以实实在在的行动增进群众健康福祉。

党的二十大报告指出，深入贯彻以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民生活全方位改善。

患者是医院提升服务的“根”，员工是医院学科发展的“本”，社会是医院赖以生存的“源”，国家是医院精神动力的“泉”。在党的二十大精神指引下，北大人民医院将凝心聚力，筑牢为民服务的理念，坚持为民解忧的服务情怀，为增进人民健康福祉作出更大贡献。我们将始终坚持人民至上、生命至上的理念，朝着“患者满意、员工满意、社会满意、国家满意”的目标不懈奋斗，努力为人民提供更加优质、高效、贴心的医疗服务。（作者：王俊，系北京大学人民医院院长）