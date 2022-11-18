重庆新增本土确诊病例193例 新增本土无症状感染者4473例

中新网11月18日电 据重庆市卫健委网站消息，11月17日0—24时，重庆市新增本土确诊病例193例(北碚区37例、南岸区28例、渝中区20例、巴南区17例、渝北区10例、万州区9例、沙坪坝区8例、梁平区8例、九龙坡区7例、垫江县6例、江北区5例、永川区5例、开州区4例、秀山县4例、涪陵区3例、长寿区3例、江津区3例、巫溪县3例、南川区2例、荣昌区2例、巫山县2例、酉阳县2例、大渡口区1例、铜梁区1例、潼南区1例、云阳县1例、奉节县1例)，其中，96例在隔离管控人员中发现、9例在重点人员核酸检测中发现、39例在区域核酸检测中发现、14例在扩面核酸检测中发现、35例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者4473例(江北区797例、九龙坡区792例、渝北区664例、秀山县540例、渝中区488例、北碚区351例、沙坪坝区167例、南岸区134例、巴南区92例、巫溪县74例、垫江县68例、大渡口区54例、合川区35例、万州区34例、开州区25例、云阳县25例、綦江区24例、璧山区21例、江津区19例、梁平区18例、巫山县14例、永川区6例、铜梁区6例、荣昌区6例、潼南区4例、万盛经开区4例、涪陵区3例、酉阳县3例、彭水县2例、长寿区1例、大足区1例、忠县1例)，其中，3235例在隔离管控人员中发现、132例在重点人员核酸检测中发现、866例在区域核酸检测中发现、240例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例53例(沙坪坝区15例、大足区14例、万州区4例、九龙坡区4例、渝北区2例、长寿区2例、垫江县2例、渝中区1例、南岸区1例、北碚区1例、合川区1例、永川区1例、璧山区1例、开州区1例、梁平区1例、云阳县1例、奉节县1例)，解除本土无症状感染者医学观察97例(沙坪坝区25例、九龙坡区19例、渝北区9例、大足区9例、万州区8例、江北区5例、大渡口区4例、垫江县4例、渝中区3例、北碚区3例、涪陵区1例、江津区1例、合川区1例、南川区1例、铜梁区1例、丰都县1例、巫山县1例、巫溪县1例)。

截至11月17日24时，重庆市现有本土确诊病例1631例(沙坪坝区278例、垫江县158例、北碚区120例、大足区110例、巴南区107例、秀山县103例、渝北区95例、南岸区72例、九龙坡区61例、渝中区52例、梁平区52例、江北区45例、大渡口区42例、开州区40例、合川区35例、江津区29例、永川区27例、铜梁区26例、万州区23例、云阳县17例、奉节县16例、长寿区15例、南川区15例、涪陵区13例、荣昌区12例、潼南区10例、酉阳县10例、彭水县9例、璧山区7例、万盛经开区7例、綦江区6例、巫山县5例、黔江区4例、忠县3例、巫溪县3例、武隆区2例、丰都县1例、石柱县1例)，现有本土无症状感染者20512例(九龙坡区5057例、江北区3124例、渝北区2995例、沙坪坝区1886例、渝中区1360例、北碚区1040例、秀山县780例、南岸区726例、垫江县500例、大渡口区485例、巴南区424例、合川区396例、巫溪县232例、大足区219例、万州区209例、江津区167例、璧山区136例、铜梁区127例、綦江区125例、云阳县95例、涪陵区74例、开州区66例、永川区41例、南川区38例、梁平区32例、巫山县26例、长寿区24例、潼南区21例、奉节县17例、酉阳县17例、万盛经开区17例、荣昌区14例、彭水县14例、忠县9例、黔江区8例、武隆区4例、城口县3例、丰都县3例、石柱县1例)。

11月17日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例2例(意大利)，新增境外输入无症状感染者1例(阿联酋)；治愈出院境外输入确诊病例2例(意大利)。

截至11月17日24时，重庆市现有境外输入确诊病例14例(意大利4例、韩国1例、西班牙5例、中国香港1例、阿联酋3例)，现有境外输入无症状感染者6例(西班牙3例、中国香港1例、阿联酋2例)。