海外华商，这个“双11”很忙

第五届中国国际进口博览会11月10日在上海闭幕，各种新品好物无缝衔接“双11”购物节。这段时间，不少海外华商马不停蹄，积极布局中国市场,入驻各大网络平台拓展销售渠道，深挖直播电商板块商机，在海外免税店开展“网红带货”……华商们各展身手，主动拥抱中国这个大市场。

乐享中国购物节

作为连续五年打卡进博会的参展商，澳大利亚天然生物科技有限公司董事长潘邦炤今年带来一款高活性纯天然蜂蜜，并作为“双11”的明星产品推出。

“‘双11’大促前，我们梳理总结了近一年销售数据，并盘点现有库存、对今年各平台渠道销售情况做出预估，再结合物流和清关时间，提前备货，做好了充分准备。”潘邦炤说，“‘双11’期间，公司产品在京东、天猫等电商平台上售出，吸引许多老顾客回购。”

比利时华商、高洛会集团董事长傅伯弟也刚结束本届进博会之旅。“公司的巧克力产品得到不少采购商和消费者认可，已经入驻京东、淘宝、阿里巴巴1688、抖音等主流网络销售平台。”傅伯弟说，“为备战进博会和‘双11’，公司从上半年就开始备货。此外，我们还和申通、顺丰等国内物流平台建立了合作关系，保证发货顺畅。”

在海南，余楠在直播电商领域做得风生水起。2020年，在东南亚经商多年的余楠从新加坡回到中国，在海南成立星火浩月文化传媒控股集团，主要从事直播电商、企业品牌孵化和代理运营业务。“今年‘双11’期间，公司直播电商业务量比平时增加400%，与跨境电商合作的进口美妆销售尤为火爆。”余楠说，一些代运营的本地生活项目，如消费券、客房预订、酒店下午茶等的销售量也相当可观，基本售出了一个月的库存量。

日本株式会社金牛社长王琨的药妆免税店有了新“玩”法。“除了给国内电商平台供货这种传统销售渠道，今年‘双11’期间，我们依托阿里的‘全球购’板块，共邀请二三十位网红博主来店里实地直播，网上下单、跨境物流运输，收到了不错的效果。”王琨说，这次销售新模式的成功试水，让他们对发展跨境电商业务更有信心。

拥抱中国大市场

最近，西班牙华商、阿托雷进出口贸易有限公司总经理毛燕伟格外忙碌。接连参加第五届进博会、第十一届中国（贵州）国际酒类博览会后，他又结识了不少新朋友，达成了一些合作意向。“我们公司主要销售西班牙的红酒、火腿等产品。临近年底又逢‘双11’，这段时间各地代理商的订购量增加，各个微信群里新消息不断。”毛燕伟笑着说。

2015年，毛燕伟回到家乡浙江青田投资创业。谈起自己回国创业的初衷，他说：“一方面，青田县对海外侨商开展招商引资活动，给出许多利好政策。另一方面，中国超大规模消费市场、不断升级的消费需求也给了我信心。”如今，毛燕伟公司的红酒代理商遍布国内大部分省份，这让他备感振奋：“随着中国消费者生活水平提升，来自海外的优质红酒成为中国家庭餐桌上的‘常客’。”毛燕伟说，中国市场充满活力，回国投资这一步走对了。

回国投资，近距离拥抱中国大市场，成为许多华商的共同选择。

近日，浙江高洛会进口巧克力有限公司举行开业庆典，傅伯弟在家乡浙江丽水的经开区开辟出“新阵地”。在庆典现场，高洛会公司还与各大加盟商、网络销售平台、原料供应商等进行了签约。“原材料和研发技术来自比利时，生产、包装及销售在中国，期待口感纯正的比利时巧克力从丽水走向全国。”傅伯弟说。

在今年“双11”购物节中，潘邦炤设在上海的子公司大显身手。“上海子公司主要代理国内电商平台产品销售、做售后服务等，旨在给国内消费者提供更直接、高效的服务。”潘邦炤说，中国销售渠道和模式不断创新发展，他们也积极参与跟进。公司目前在传统电商渠道已基本实现全入驻，还在尝试开展“直播带货”“网红带货”等新模式。

2020年回国至今，余楠见证了中国电商产业的蓬勃生机。“新冠肺炎疫情正在改变传统的消费理念和渠道。中国电商产业经过多年发展积累，不断创新销售渠道和模式，加之旺盛的市场需求，未来发展潜力巨大，对从事电商板块的华商而言，这是看得见的红利。”

紧抓中国新机遇

从第二届进博会的采购商，到第三届、第五届进博会的参展商，再到如今回国投资的华商，傅伯弟步履不停，干劲十足。“面对疫情冲击，中国进博会坚持办到第五届，规模越来越大，朋友越来越多，给海外华商带来更多新机遇。”他说，“下一步，我们要积极扩展市场，增加销售渠道。除了利用大型展会推介、通过电商平台销售外，还计划在一二三线城市、高铁站、机场等地开设专卖店，让更多中国消费者品尝到优质的比利时巧克力，让我们的品牌在中国市场站稳脚跟。”

毛燕伟的微信头像，是一幅个人漫画像——他面带笑容，推着一辆小车前行，车上装载着一大箱西班牙红酒，车头迎风飘着一面红旗，上面写着“‘一带一路’的搬运工”。

“‘一带一路’给从事国际贸易的海外华商带来新机遇。”毛燕伟说，“中欧班列开通后，红酒经过20天左右就可以从西班牙马德里运抵浙江义乌，效率大大提高，既能保证红酒的品质，也不会受到港口进出港货轮排队、拥堵的影响。更重要的是，通过‘一带一路’货运铁路直运进口的红酒，有自带的品质保证，不会出现‘公海灌装’等作假问题，这给我的公司带来了很好的信誉。疫情期间，中欧班列始终保持通畅，为我们在中国市场拓展业务提供了坚实保障。”

近年来，海南自贸港建设步伐加快，鼓励跨境电商发展的利好政策不断，让余楠很受鼓舞。除了开展电商直播外，余楠还在做主播培训相关工作，为公司发展储备更多人才。“政府有优惠政策，相关平台又有流量扶持，我对未来有信心。”他说。

王琨认为，直播电商将是一个趋势。“后疫情时代，中国消费者将更加关注健康。我们会继续探索新销售模式，将更多天然、优质、健康的海外商品带到中国市场。”