方舱医院设计导则发布 宜远离人口密集区域

人民网北京8月12日电 （记者孙红丽）为积极适应新冠肺炎疫情常态化防控形势，构建平急结合的医疗救治体系，国家卫生健康委、国家发展改革委、住房城乡建设部近日联合印发《方舱医院设计导则（试行）》（以下简称《导则》）。其中提出，方舱医院应统筹考虑日常和应急使用需要，合理确定使用功能。另外，选址场地宜与周边公共建筑保持一定距离的间隔，远离人口密集区域以及幼儿园、学校、老年人照护设施等易感人群场所。

方舱医院是快速、大量、集中收治新冠肺炎轻症患者及无症状感染者的建筑及其配套设施。《导则》提出，方舱医院的建设应充分利用现有设施设备，在当地联防联控机制下结合城镇总体规划、医疗资源、建设条件、管理模式等多方面实际情况，合理确定改造建设方案，确保快速使用，高效运行。

根据《导则》，方舱医院的选址应符合当地城镇规划、疫情防控工作、社会稳定性风险评估和环保评估等的要求，宜预留扩展条件。方舱医院应根据实际需要，合理确定互相匹配的院前区、收治区、清洁工作区、卫生通过区的建设规模，各区宜预留扩展条件。

收治区宜按每20床位设置一个看护单元，单元之间设置轻质隔断。收治人员每床位净使用面积不宜小于6平方米，可根据情况进行灵活隔断组合。宜在病床床头和一侧设置高度不低于1.3m的隔断，围合形成相对私密的空间。

另外，有条件的方舱医院宜充分利用人工智能和物联网应用技术，实现“无接触式”体温监测及人脸识别、心理疏导、场所消毒、物资配送、重点人群体征监测和污物跟踪管理等安全防疫功能。