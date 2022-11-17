向“舌尖上的浪费”说“不”

“在大姐姐的鼓励下，我们不挑食了，不剩菜剩饭的同学也越来越多。”11月15日午餐时间，吉林省长春市东盛小学二年一班学生盛婉馨高兴地亮出自己吃得干干净净的餐盒。

盛婉馨所说的“大姐姐”是来自“结对子”班级——五年一班的学生林昕蔚和冯茜唯。“这些天都是我们俩看着弟弟妹妹们吃饭。看到他们节约粮食，我们也跟着高兴。”林昕蔚说。

2020年9月，东盛小学在升旗仪式上向全校师生发出倡议：一起向“舌尖上的浪费”说“不”，积极参与到“光盘行动”中来。

“倡议一发出就得到了学生们的积极响应，学生们郑重地在承诺书和条幅上签名，还精心地设计了1000余份手抄报。”东盛小学德育主任、大队辅导员王楠楠说，学校还选派高年级学生陪同低年级学生就餐，让孩子鼓励孩子一起节约。

“光盘行动”开始时，还在读三年级的冯茜唯一笔一画地在手抄报上写下“吃光盘里的饭菜，你会看见美德”。她说：“那个时候，我也像很多低年级的弟弟妹妹一样，不愿意吃蔬菜，只喜欢用菜汤泡着米饭吃，把蔬菜都浪费了。加入‘光盘行动’后，我主动吃起了蔬菜，不仅做到‘光盘’，而且能营养均衡。”

2021年5月22日，“杂交水稻之父”袁隆平逝世。东盛小学举办缅怀悼念活动，引导学生更加深入地了解袁隆平的感人事迹和科研精神，教育学生不浪费一粒粮食。

“回家后，我和爸爸又上网阅读了袁爷爷的相关新闻。我们还商量好，以后买菜时，吃多少买多少；做饭时，吃多少做多少。”五年一班学生周奕名说，不仅在家里吃饭尽量“光盘”，去饭店时，全家人也会主动做到适量点菜、剩余打包。

“光盘行动”开展以来，东盛小学陪同孩子就餐的老师们坚持为吃光午饭的学生拍照留念，发布到班级的“光盘之星”光荣榜上。四年六班班主任老师孟宪凤说：“学生们从懵懂到理解，再到自觉，逐渐养成了文明就餐、勤俭节约的美德。每次拍照时，我都能从眼神和笑容里看到他们发自内心的自豪。”

一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。东盛小学副校长刘丽丽说，经过潜移默化的教育和引导，学生们通过“光盘行动”，逐渐树立起节约光荣、浪费可耻的思想理念。这理念不仅表现在节约粮食上，还表现在节水节电等方方面面。在学校每个楼层设置的开放式图书角中，许多图书都是学生捐献的。在一些对口支援活动中，学生们也主动用节省下来的零用钱奉献爱心。