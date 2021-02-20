以餐饮浪费为耻 为光盘行动撑腰

近日，一段“服务员提醒避免点餐浪费被骂”的视频在网上流传并引起热议。网传视频显示，在北京丰台某餐厅内，一男顾客两次坚持加菜，服务员看到桌上还有很多剩余菜品，提醒顾客合理点菜，避免造成浪费。谁知男顾客不仅不听劝，反而一边拍桌子一边发飙：“你有完没完啊？我多点点儿怎么了？我愿意点，我又不是不结账！你管得着吗？”态度之恶劣，语气之嚣张，招致网友齐声批评。

面对如此不领情的顾客，服务员不敢顶撞；涉事餐厅也委曲求全，向这名顾客赔礼道歉，并做了免单处理；但同时表示将坚持引导顾客合理就餐、杜绝浪费，并为受委屈的服务员颁发“安慰奖”。

据报道，两名顾客共点了20多种涮品和凉菜，总计1125元，其中很多菜都没有动过。面对如此铺张浪费，服务员真的管不着吗？我们可以替她回答：当然管得着！《北京市制止餐饮浪费规定(草案征求意见稿)》中明确规定，任何单位和个人有权劝阻、制止餐饮浪费行为，发现餐饮服务经营者、单位食堂违反本规定的，可以向市民服务热线或者有关部门举报。而且要求餐饮服务经营者应设立劝导员，提示消费者适量点餐、取餐，对明显过量点餐、取餐的行为进行提醒、劝导。虽然该规定尚在征求意见阶段，但毫无疑问，任何人都有权利和义务反对和制止餐饮浪费行为。

节约粮食、反对浪费是中华民族的优良传统，是社会文明的重要体现，餐桌文明是对传统美德的传承，是社会素质与个人修养的重要缩影。在过度点餐时受到提醒，应主动接受劝导，及时改正浪费，这也是市民文明素质提升的体现。不是有钱就可以肆无忌惮地想怎么点怎么点，不是花了钱就可以心安理得地浪费，应该成为全社会广泛的共识。

自从“光盘行动”开展以来，餐饮行业通过推出小份菜、推进光盘行动、设立劝导员等措施，让“厉行节约、反对浪费”的理念落实到行动上，让文明体现在细小甚微处，使“舌尖上的浪费”得到大为改观。但也必须看到，还有不少消费者积习难改，宁愿浪费，也要摆阔气讲面子；有的餐饮企业只是把标语贴在墙上，没有落实到行动中；面对触目惊心的餐饮浪费，餐厅服务员或不愿提醒，或不敢劝阻。透过视频中顾客“我头一回见到你们这种不让我吃，不让我点的”，可见一斑。

餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！对大肆浪费不仅没有羞耻之心，反而振振有词，令人愤慨。值得警惕的是，对视频中顾客“我想点我乐意”、“我又不是不结账”的加菜逻辑，竟有部分网友表示赞同。殊不知，任由餐饮浪费现象蔓延下去，将会对国家粮食安全造成莫大的危害。值得期待的是，反对食品浪费已经进入立法程序，这意味着节约粮食不再是简单的呼吁和号召，浪费也不再只是一个停留在道德谴责层面的不良现象，而是一个具有强制性、可依法予以惩处的法律问题。

浪费粮食的不良风气必须坚决刹住，劝阻或制止餐饮浪费绝不是多管闲事。恰恰相反，战胜歪风陋习需要更多人站出来说不。在谴责浪费者的同时，我们要为自觉劝阻浪费的服务员点赞，为敢于劝阻餐饮浪费现象的人壮胆，理直气壮地为“光盘行动”撑腰，只有这样，才会有更多人自觉向餐饮浪费宣战，让“光盘行动”习惯成自然。