行李箱滑落伤人 “低头族”要负全责

【案情】15岁的中学生李某放学后拉着行李箱独自乘坐地铁回家。李某乘地铁站内自动扶梯上行至末端时，因双手拿手机低头看，未拉住随身携带的行李箱，行李箱翻滚并迅速滑落到扶梯底端，砸伤刚刚踏上扶梯的沈某，导致沈某头骨开裂、寰椎骨折。沈某因与李某的监护人协商不成，遂起诉到法院，请求判令李某及其监护人赔偿医疗费、护理费、营养费等。李某及其监护人辩称，事发时沈某向右看，未注意到行李箱滑落，沈某自身也具有过错，应自行承担30%责任。

法院审理后认为，李某搭乘自动扶梯时低头看手机，未妥善管理好携带的行李箱，导致行李箱滑落砸伤沈某，李某的过失行为导致本案侵权损害后果，李某具有过错；李某虽为限制民事行为能力人，但对失去控制的行李箱滑落致人损害后果发生具有预见的可能，沈某的损害后果与李某的过错之间存在因果关系，李某对沈某构成侵权，应当承担侵权赔偿责任。法院判决李某及其监护人赔偿沈某全部损失26000余元。判决后，双方当事人均未上诉。

【说法】法官表示，民法典第一千一百六十五条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。本案中，李某因疏忽未管理好行李箱，其过失行为导致侵权后果，应当承担侵权赔偿责任。从行李箱滑落到砸伤沈某时间极短，且行李箱的拉杆是拉起状态，滑落时，占据了整个扶梯的横向空间，沈某没时间也没空间避让，对损害后果的发生不具有过错，不应当适用过失相抵规则。因此，李某构成侵权，应当对沈某的损害后果承担全部赔偿责任。

法官提示，搭乘自动扶梯，应保持注意力集中，如因看手机导致他人或者自身伤害，都可能承担相应法律责任。呼吁人们坚持文明出行，守住安全底线，在公共场所自觉遵守乘梯规则、交通规则，做文明出行的倡导者、实践者、推动者。特别是未成年学生，家长、学校应当加强对他们的安全教育和法治教育，培养未成年人的自我保护意识，使其能够提前辨别和注意可能发生的危险，避免遭受各种形式的不法侵害，同时也要引导未成年人形成公共安全意识，提前考虑自身行为可能引发的后果，避免因自己的不良行为对他人造成安全隐患。

（本报记者 倪 弋整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 17 版）