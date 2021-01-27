家有返乡人员如何做好防护？做好物品消杀和个人卫生 减少不必要的聚会聚餐

临近春节，返乡人员应做好自我健康监测，及时了解目的地返乡人员健康管理政策，那么如果家有外地大学生、外地亲属归来，应该如何做好防护呢？

回家后做好物品消杀和个人卫生

武汉市疾病预防控制中心传染病防制所所长杨小兵介绍，回到家中后，应及时清理衣物和行李箱。清理行李箱时，可使用含75%酒精或含氯消毒剂，喷洗行李箱的表面、滚轮，以及拉杆和提手。处理完后，及时洗手。尽快洗澡、洗头发，更换衣物。换下来的衣服、裤子、帽子、围巾等，清洗后晾晒至通风处。

做好健康观察，减少不必要聚会

“路途中注意防护，回家后做好健康管理”，武汉市疾控中心传染病监测室主任孔德广介绍，目前，国家提倡大家就地过年，非必要不出行，如果确需返乡，可尽量选择自驾的交通方式，乘坐高铁、飞机、长途汽车这类公共交通工具时，一定要注意做好个人防护，包括全程科学佩戴口罩，做好手消，保持手部卫生，注意遵守管理部门的防疫规定。

返乡后可进行一定时期的居家健康观察，减少不必要的聚会聚餐，如果是参与家庭聚餐，提倡聚会聚餐等控制在10人以下，降低风险。如果聚餐，建议实行分餐制，使用公筷公勺。

出现急性呼吸道症状请及时就诊

武汉市疾控中心副主任医师吴晓旻提醒，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，不建议自行在家服药，要主动居家自我隔离，并在佩戴口罩、做好个人防护的前提下尽快就医。就医时，尽量选择步行或自驾去医院，避免乘坐公共交通工具。

（长江日报记者刘晨玮 实习生王楚瑶 通讯员潘婷）