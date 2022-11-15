北京新增303例本土确诊病例、159例本土无症状感染者

中新网11月15日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，11月14日新增303例本土确诊病例、159例本土无症状感染者(394例隔离观察人员、67例社会面筛查人员)和2例境外输入确诊病例、2例境外输入无症状感染者。

治愈出院40例

11月14日0时至24时，新增303例本土确诊病例和159例无症状感染者(含1例无症状感染者转确诊病例，其中257例已通报)，394例隔离观察人员、67例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院40例，解除医学观察的无症状感染者6例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住昌平区顺沙路19号院1区。

确诊病例2、3：现住昌平区白各庄新村三期。

确诊病例4、45：现住昌平区店上村。

确诊病例5：现住昌平区龙山华府。

确诊病例6：现住昌平区王府街11号王府学校外国语学校初中部公寓。

确诊病例7：现住朝阳区东苇路116号院。

确诊病例8：现住朝阳区老君堂村。

确诊病例9：现住朝阳区塔营北街远洋一方润园3号院。

确诊病例10：现住朝阳区何各庄村。

确诊病例11：现住朝阳区安贞苑50号院。

确诊病例12：现住大兴区旧宫新苑南区。

确诊病例13、14：现住东城区南池子大街25号。

确诊病例15：现住怀柔区李两河村。

确诊病例16：现住丰台区诺德中心19号楼。

确诊病例17：现住丰台区丰管路22号。

确诊病例18：现住丰台区幸福家园小区。

确诊病例19：现住海淀区朱房东庄。

确诊病例20：现住门头沟区龙山家园1号院。

确诊病例21、47：现住平谷区东太路马场地铁站工地。

确诊病例22：现住顺义区西海洪村欢乐颂公寓。

确诊病例23：现住通州区富河园小区。

确诊病例24：现住西城区百万庄大街18号楼。

确诊病例25：现住东城区康鸿家园小区。

确诊病例26、31：现住朝阳区望京西园二区。

确诊病例27：现住朝阳区南太平庄北巷。

确诊病例28：现住朝阳区石各庄村。

确诊病例29、30：现住朝阳区西坝河北里物业小区。

确诊病例32：现住朝阳区小关北里小区。

确诊病例33：现住朝阳区周庄小区18号院。

确诊病例34：现住海淀区四拨子村。

确诊病例35：现住海淀区畅茜园景宜里小区。

确诊病例36：现住海淀区强佑新城。

确诊病例37：现住丰台区马家堡东路13号。

确诊病例38：现住门头沟区石门营新区4区。

确诊病例39：现住房山区绿湾星苑小区。

确诊病例40：现住通州区圣元国际小区。

确诊病例41：现住朝阳区皮村。

确诊病例42：现住昌平区天通北苑二区。

确诊病例43：现住顺义区田各庄村。

确诊病例44：现住昌平区阿苏卫垃圾焚烧厂职工宿舍。

确诊病例46：现住昌平区龙跃苑一区。

以上均为社会面筛查人员，11月14日诊断为确诊病例。

确诊病例48至61：现住东城区；

确诊病例62至87：现住西城区；

确诊病例88至176：现住朝阳区；

确诊病例177至195：现住海淀区；

确诊病例196至205：现住丰台区；

确诊病例206至208：现住石景山区；

确诊病例209：现住门头沟区；

确诊病例210至212：现住房山区；

确诊病例213至233：现住通州区；

确诊病例234至240：现住顺义区；

确诊病例241至295：现住昌平区；

确诊病例296至301：现住大兴区；

确诊病例302：现住怀柔区。

以上均为隔离观察人员，11月14日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1：现住东城区白桥大街12号楼。

无症状感染者2：现住东城区广渠门内大街8号楼。

无症状感染者3：现住朝阳区兴化路甲二号香丰阁宿舍楼。

无症状感染者4：现住朝阳区劲松八区。

无症状感染者5：现住朝阳区姚家园西里3号院。

无症状感染者6、7：现住朝阳区石各庄村。

无症状感染者8：现住海淀区百旺茉莉园二期。

无症状感染者9：现住丰台区南三环中路63号楼。

无症状感染者10：现住丰台区丰华苑西街7号院。

无症状感染者11、12：现住房山区滨水雅园东区。

无症状感染者13：现住房山区富燕新村二区。

无症状感染者14：现住顺义区古城村。

无症状感染者15：现住昌平区白庙村。

无症状感染者16：现住大兴区北辛屯村。

无症状感染者17：现住昌平区回龙观体育文化公园北京建工宿舍。

无症状感染者18：现住朝阳区芍药居北里。

无症状感染者19：现住东城区百荣嘉园。

无症状感染者20：现住朝阳区远洋一方林语苑。

以上均为社会面筛查人员，11月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者21至31：现住东城区；

无症状感染者32至39：现住西城区；

无症状感染者40至86：现住朝阳区；

无症状感染者87至97：现住海淀区；

无症状感染者98至108：现住丰台区；

无症状感染者109、110：现住石景山区；

无症状感染者111：现住门头沟区；

无症状感染者112至115：现住房山区；

无症状感染者116至129：现住通州区；

无症状感染者130、131：现住顺义区；

无症状感染者132至148：现住昌平区；

无症状感染者149至155：现住大兴区；

无症状感染者156：现住怀柔区；

无症状感染者157、158：现住平谷区；

无症状感染者159：现住延庆区。

以上均为隔离观察人员，11月14日诊断为无症状感染者。

境外确诊病例：

确诊病例1：中国籍，11月11日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月14日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，11月11日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月14日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。