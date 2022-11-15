本领强起来 发展有奔头

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为切实加强乡村医生队伍建设，近年来，甘肃不断完善乡村医生培训方式、改善村卫生室医疗设施条件、优化管理考核方式，乡村医生的诊疗水平和服务能力持续提高。

月明星稀。晚上9点多，甘肃省华亭市东华镇裕光村村医赵代兴急匆匆赶到村卫生室。看见村民老李摔伤的胳膊流血不止，赵代兴迅速拿出医药箱，消毒、清创、缝合、包扎……一连串动作十分娴熟。

“多亏了赵医生，不然再往县城跑，路远不说，就怕耽误了看病。”得到妥善医治的老李连声道谢。

近年来，甘肃立足省情，多措并举，稳步提升乡村医生的诊疗水平和服务能力，引导村医当好村民的“健康管家”，为促进基层医疗卫生体系健康发展打下坚实基础。

完善培训方式

增强服务技能

赵代兴在裕光村长大，对村庄的环境再熟悉不过：山大沟深、村民居住分散、医疗服务半径超过7.5公里。“路远难行，如果患者病情紧急，很难转诊就医。”赵代兴说。

自2016年起，赵代兴几乎年年参加培训与进修，时间短则一周，长则半年，培训内容包括急救技能、公共卫生服务等。“老师手把手指导，课上既有观摩示范又能动手实践。”赵代兴说。脱产培训期间，乡镇卫生院派人代理村卫生室工作，群众看病也不耽搁。

让大家听得懂、学得会、能治病，“面对乡村医生能力提升需求，我们科学设置培训课程，选择基础知识扎实、实践能力突出、教学经验丰富的专家教授承担培训任务。”华亭市医务人员培训基地负责人郑斌介绍，基地依托华亭市第一人民医院建立，通常采用理论教学与技能操作紧密结合的培训模式，培训结束后，还会统一组织考核，由卫生主管部门颁发合格证书。同时，根据村医个人情况和工作实际，随时接收人员跟师学习。

“以前，由于村医能力不足，碰到复杂的病情，大多立即转诊。”赵代兴说。如今，持有乡村全科执业助理医师证书的他，年诊疗量超过3200人次，是裕光村常住人口的两倍多；且中医理疗、慢性病防治，样样都会，服务能力不断提高。

据了解，甘肃目前已建起基层卫生人才培训基地30个，近两年共遴选4700余名乡村医生骨干进行全脱产培训。甘肃省卫健委基层卫生健康处处长李清霞介绍，甘肃还开发了远程培训平台，组织省内外专家、学科带头人录制课件，对5.6万名基层卫生人员分专业、分层次、系统化开展远程培训，全面提升乡村医生服务水平。

改善医疗条件

拓宽服务内容

去年6月，75岁的白银市靖远县东湾镇砂梁村村民滕维财突感身体不适，来到村卫生室就诊。村医高尔凡见状，立即使用十二导联心电图机给患者做检查，显示有心梗发作的表现后，赶紧给滕维财服用药物，并第一时间联系救护车转到市医院。

由于发现及时、处置得当，高尔凡为患者争取到了宝贵的抢救时机。“现在村卫生室的医疗条件改善了，这病要是搁以前，没设备诊断，医生也无能为力。”滕维财感慨。

白银市靖远县卫健局副局长张守江介绍，2011年以来，全县累计投入资金1800多万元，实现行政村标准化卫生室全覆盖，同时统一配置仪器设备，为村医第一时间诊断疾病提供科学依据。

走进砂梁村，300多平方米的卫生室宽敞明亮，诊断、治疗、公共卫生、药房等四室分设，制氧机、雾化吸入器等医疗器械一应俱全。“现在卫生室还有中药380余种、西药260余种，基本能满足村民的日常就诊、用药需求。”高尔凡说。

“前些年没少参加培训，也学习过报告结果的初步诊断，可当时村卫生室设备有限，没机会实践，看病依然多凭经验。”高尔凡说，随着卫生室整体条件改善，医疗设备不断增加，服务内容越拓越宽，以前没底气看的病，现在处理起来有了依据，更加得心应手。

据了解，目前甘肃着力改善村卫生室硬件设施，让村卫生室配得齐、开得出群众所需药品，鼓励慢性病患者在基层就诊、检查和取药，让群众少跑腿、少花钱就能把病看好。

优化管理考核

激发服务动力

点燃的悬灸筒散发出缕缕清香，赵忠眯起双眼，将灸筒稳稳贴在患者腹部的穴位上，然后起身洗手，为肩颈不适的村民施针……整个下午，忙得顾不上喝口水。

赵忠是定西市陇西县云田镇上大道村卫生室村医，行医已30余年。近几年，他主攻中医适宜技术，为村民治疗颈肩腰腿疼痛等病症。

“以前遇到这种情况，我多会建议转诊。”赵忠坦言。管理考核方式的改进，带来了变化。2018年，《甘肃省基层医疗卫生机构绩效考核实施意见（试行）》印发，要求村医至少会使用6项中医适宜技术，占业务考核量的近10%。

“有压力，但更有动力。”赵忠回忆，此后，他多次参加市县组织的基层常见病、多发病中医适宜技术推广培训，还前往镇卫生院学习公共卫生服务知识。“现在，我掌握的中医适宜技术至少有15种。”赵忠收获不小。

技术学到手，服务怎么样？云田镇卫生院建起由副院长领衔、科室主任以及监督协管员组成的考核小组，每月巡查，听取群众意见，赵忠月月排名靠前。“我的服务得到村民认可，每月收入也增加了3000元。”赵忠高兴地说。

通过优化管理考核方式，甘肃着力提升乡村医生队伍建设质量，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励，树立起多劳多得、优绩优酬的工作导向，引导基层医疗机构人人尽力、个个尽责。

既治好了村民的病，还增加了个人收入，赵忠主动服务的劲头越来越足。最近，他开始利用自身所学，走村入户义务推广刮痧、拔罐等技术，“村民们少跑路，我也能节省出诊时间，做好公共卫生服务，双赢！”

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 04 版）