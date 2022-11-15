福建福州市：多措并举保障生活物资供给

本报福州11月14日电 （记者钟自炜）“和一个月前相比，肉、蛋和蔬菜的价格基本没有变化。”福建福州市永辉超市福飞路店内，正在购物的市民赵正杰手拿购物小票细细对照。此轮疫情发生以来，福州多措并举保障生活物资供给，力保价格平稳、供应充足。

“11月1日，福州迅速制订预案，保障疫情期间主要副食品的市场供应。”福州市商务局副局长林伟航介绍，根据预案，福州市商务局协助指导肉、菜、果品、水产等批发市场做好临时交易场所备选工作；协调组织大型物流企业组成应急运输保障车队，在保供企业出现运输能力不足时，协助做好交通运力保障；抓好农产品生产等工作，确保企业疫情期间正常生产；加强市级副食品基地生产建设，严格落实猪肉储备，做好蔬菜跨区调运工作；各县（市）区成立工作专班，密切关注重点商贸企业主要副食品供需情况，启动市场监测日报制度，准确把握市场变化动态。

“配送不掉链子，供需就能平衡，价格就能稳定。”永辉超市是疫情期间承担配送工作的主要企业，高峰期线上平台的下单量是平时的5倍以上。为满足物资需求，永辉超市从江西、广东调集约400名分拣和管理人员，还有约400名后备人员随时提供增援。

福州还在风险区设置物资配送接驳点，建立“社区联络员—小区联络员—包户志愿者”三级联络机制，实行全周期闭环管理和无接触配送；针对孕产妇、高龄老人等特殊群体和困难群众，由物业或社区第一时间收集购物需求信息，由包户志愿者、网格员精准配送到户；针对电商未覆盖或配送资源比较紧张的风险区域，因地制宜推出便民保供生活包套餐，并根据实际情况进行调整和补充。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）