广东湛江中心人民医院易震南：以人才建设为基础推动专科发展提升学科竞争力

“在公立医院高质量发展、提高核心竞争力过程中，每个环节都应尊重人才、爱惜人才、用好人才。”近日，广东湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科副主任易震南做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，科室要不断提升和发展新项目、新技术，推动各个学科交叉渗透，重视医教研融合和复合型人才队伍建设。

重视临床专科竞争力 推动学科交叉融合

“临床专科不仅要以临床疑难危重或复杂的临床需求为导向解决区域性医学疑难病症，还要解决下级医院解决不了的临床问题。”易震南说，只有加快提升医院临床专科竞争力，才能进一步推进分级诊疗制度，解决人民群众看病难、看病贵难题。

“在提升学科竞争力过程中，科室要不断提升和发展新项目、新技术，合理利用资源进行多种形式的创新协同，推动各学科交叉渗透并形成独特的技术优势，进一步推动临床专科和学科高质量发展。”易震南说，重点专科建设过程中要全面实施科室带头人任期目标质量管理，明确科主任、医务人员的责任目标。

学科评估和绩效评估，专科能力建设到底“听谁的”？易震南认为，学科评估是学科建设的一个有效手段和外部推力，有利于促进专科能力提升。绩效考核则关系到资源分配和医院管理等方面，是体现人文关怀和科室发展动力的重要手段之一。“只有将学科评估和绩效评估两相结合，才能保障科室向更好、更全面、更客观的方向发展，在提升学科能力的同时进一步提升医务人员幸福感、自豪感，助力学科进一步发展。”易震南说。

重视复合型人才培养 激发科研创新积极性

易震南认为，人才是临床专科建设基础，人才梯队建设要具有前瞻性和规划性。在规划公立医院高质量发展、提高核心竞争力过程中，每个环节都应尊重人才、爱惜人才、用好人才，要通过创造平台为医院人才创造机会，通过“事业留人、待遇留人、感情留人”，不断加强人才的培养和引进。

“具有竞争力的临床专科，必然也是一个医教研同步发展的复合型专科。只依靠临床发展专科能力不符合实际，还需要坚持科研临床和教学同步发展，培养更多科研能力和临床研究能力兼备的复合型人才。”易震南认为，在引进人才方面，科室要坚持以临床为基础，根据实际发展科研方向结合临床进行教学。此外，要注重内培外引，以绩效评估促进人才发展。

谈到激发复合型人才创新积极性的方法时，易震南说，科研项目是学科建设和学术水平的量化体现，是连接基础研究与临床转化的桥梁，同时也是科技创新和人才培养的重要载体。为激发人才创新积极性，科室要鼓励团队充分利用临床资源、提高科研能力，使其收获更丰富、转化医学更充分；在管理临床与科研方面，科室要积极调动相关人员多学习、多思考，多进行临床方面思维，以加速复合型科研人才队伍建设。

重视特色专科打造 助力医院高质量发展

易震南牵头的呼吸与危重症医学科是湛江中心人民医院的重点专科之一。对于科室在加强特色专科建设上进行的实践探索，他介绍，科室主要以呼吸疾病和危重症病人的救治为出发点，通过病房安全管理工作，做好每位患者的病情监护工作。结合科室、学科发展方向制定专科发展方向，进一步细化亚专科发展目标，保障每个亚专科发展都有一个强有力的团队骨干深入探讨、推进。科室通过临床重症需求和新技术、新项目来带动学科发展。此外，还通过科研与临床转化探讨，融合内、外科两大学科特点，创新出新的发展方向。

易震南认为，呼吸与危重症学科高质量发展需要以肺部恶性肿瘤、呼吸介入、呼吸危重症救治建设为重点抓手，大力提升危重症病人抢救水平和癌种防治、诊断水平，进一步提升呼吸疾病的疑难病例、少见病例、罕见病例诊疗水平。“‘十四五’时期，湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科以建成区域、省内先进和国际高水平同步接轨的区域医疗中心为目标。”他说。