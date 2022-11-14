北京坚决做好首都疫情防控工作，广州调整密切接触者和入境人员的隔离期限，郑州部分区域精准划定高风险区，民航局要求毫不放松科学精准抓好行业疫情防控……11月10日中共中央政治局常委会会议要求“坚定不移落实‘外防输入、内防反弹’总策略”，11日国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施，各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署，坚持外防输入、内防反弹，坚决筑牢疫情防控屏障，努力做到守土有责、守土尽责。

以科学之策，应对非常之难。常态化疫情防控以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，根据病毒变异特点和疫情形势变化不断动态优化调整防控策略措施，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。事实充分证明，“外防输入、内防反弹”的总策略，是符合我国国情、经过实践检验的有效举措，路子是对的，效果是好的，是我国防控疫情的制胜法宝。

世界卫生组织公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超6.3亿例，死亡病例超658万例。当前，疫情仍然在世界范围内持续流行，最终走向还存在很大不确定性，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险。特别是今年以来，全国本土疫情发生的频次明显增多，疫情波及的地区和范围比较广，我国外防输入、内防反弹的压力不断加大，防控形势仍然严峻复杂。越是在这个时候，越是要保持头脑清醒、保持战略定力、保持必胜信心，坚决抓好外防输入、内防反弹工作，举措更精准、作风更扎实，尽最大可能切断传染源、控制疫情波及范围，坚决防止疫情新燃点。

传染病的蔓延扩散，与风险人员的流动关系密切。风险人员的流动量越大、流动的速度越快、流动的频率越高，传染病传播扩散的速度就越快；风险人员的流动距离越远，疫情传播的地域范围就越大。坚持外防输入，就是要密切跟踪和分析全球疫情走势，加强口岸卫生检疫，优化入境流程，把人、物、环境同防要求贯彻到位，快速精准识别和管控风险源、风险点，做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控，坚决筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线。坚持内防反弹，就是要健全完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，提升本土聚集性疫情应急处置能力，始终绷紧疫情防控这根弦，确保疫情不出现反弹。

习近平总书记强调，“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”。在疫情这场大战大考面前，外防输入、内防反弹工作决不能放松，决不能掉以轻心、麻痹大意，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，进一步提升防控的科学性、精准性，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。要全面提升疫情监测预警和应急反应能力，切实落实疫情防控的“四方责任”，抓实抓细疫情防控各项工作。

疫情防控是“国之大者”。坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，强化外防输入重点领域和薄弱环节，加强重点地区、重点场所内防反弹工作，我们就一定能扎牢扎紧疫情防控防线，早日打赢常态化疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 04 版）