广州对7252名入境人员解除集中隔离

广州市卫生健康委员会12日通报，截至目前，该市已对7252名入境人员有序解除集中隔离，闭环转入社区管理。

据广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹介绍，该市落实国家优化防控20条措施落地，已对集中隔离期满5天、核酸检测结果阴性的5094名本地密切接触者和7252名入境人员有序解除集中隔离，闭环转入社区管理，落实3天居家隔离，非就医等紧急情况不得外出；同时，对16527名次密接解除隔离。

张屹还建议，对于解除集中隔离时，原居住地仍处于管控区内的解隔人员，如在管控区域外有临时住所的，可向隔离酒店申请，对接目的地社区，闭环转运至临时住所，落实3天居家隔离；如在管控区域外无临时住所的，可在隔离酒店继续完成“5+3”全程健康管理。

11月11日0—24时，广州市新增3180例新冠病毒本土感染者。有21例为社区筛查或主动就诊中发现，其余均在隔离观察或高风险区发现。新增感染者中无症状2921例、轻型259例。

其中，该市本轮疫情防控主战场海珠区，单日新增2960例，仍高度集中在高风险管控区内。近两日，海珠区社会面未发现新增感染者。

中山大学-广州市CDC疾病监测预警与风险评估联合研究中心的评估结果显示，目前海珠区实时传播指数(Rt)已降到1.6，但由于体量大，仍处于高位平台期；荔湾区、番禺区的实时传播指数均有所下降。但天河、越秀区的实时传播指数(Rt)在趋稳后，这两天有所回升；白云区疫情处于胶着状态，实时传播指数(Rt)维持在1.1-1.2。

广州市疾控中心负责人表示，数据反映出还需坚持发力，巩固成果，防止反弹。此外，国家优化防控20条措施，对广州防控十分有利，尤其对优化防控资源而言，相关措施能让有限的流调力量，更集中投入到有社会传播风险的病例调查中，更早的识别风险；也能节约出更多力量，投入到风险人群的核酸筛查和社区管理中，以便及早发现感染者，更快处置。(记者 王华)