国家卫健委：11月10日新增新冠肺炎本土确诊病例1150例、无症状感染者9385例

11月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1209例。其中境外输入病例59例（广东23例，福建18例，四川7例，天津2例，内蒙古2例，上海2例，江苏2例，辽宁1例，云南1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，辽宁1例，陕西1例）；本土病例1150例（广东546例，河南124例，重庆114例，内蒙古98例，北京64例，山西53例，四川41例，新疆30例，甘肃15例，云南14例，黑龙江9例，湖南8例，青海8例，辽宁5例，山东5例，陕西5例，天津2例，江苏2例，贵州2例，河北1例，浙江1例，安徽1例，江西1例，湖北1例），含292例由无症状感染者转为确诊病例（广东257例，甘肃12例，四川7例，北京4例，山西4例，青海3例，内蒙古1例，黑龙江1例，重庆1例，云南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例449例，其中境外输入病例49例，本土病例400例（广东79例，内蒙古77例，湖南64例，福建41例，北京23例，江苏21例，陕西19例，山西15例，重庆13例，四川8例，浙江7例，云南7例，青海5例，新疆4例，天津3例，河南3例，甘肃3例，黑龙江2例，宁夏2例，辽宁1例，上海1例，山东1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者71229人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例530例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26315例，累计治愈出院病例25785例，无死亡病例。

截至11月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例9915例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例253612例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例268753例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8708351人，尚在医学观察的密切接触者782114人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9520例，其中境外输入135例，本土9385例（河南2881例，广东2461例，内蒙古1113例，重庆669例，新疆638例，黑龙江251例，甘肃221例，山西183例，青海158例，云南106例，山东104例，湖北99例，河北95例，四川70例，湖南69例，北京54例，安徽36例，天津35例，福建28例，陕西17例，辽宁14例，浙江13例，西藏13例，江苏12例，广西12例，江西9例，宁夏7例，贵州6例，吉林5例，上海4例，海南2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1353例，其中境外输入109例，本土1244例（内蒙古164例，新疆136例，西藏118例，湖南110例，广东101例，青海80例，福建67例，山东61例，云南50例，湖北44例，山西42例，河北40例，陕西33例，天津32例，河南31例，黑龙江30例，四川26例，重庆16例，江苏15例，甘肃11例，浙江8例，辽宁6例，广西5例，安徽4例，北京3例，吉林3例，上海3例，宁夏3例，江西1例，贵州1例）；当日转为确诊病例296例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者60282例（境外输入1141例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8418172例。其中，香港特别行政区441172例（出院93678例，死亡10501例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区7976205例（出院13742例，死亡13379例）。