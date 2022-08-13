今年广州天气极端性强 呈现“冰”“火”两重天

中新社广州8月12日电 (王华 李雨霞)广州市气象局12日通报，今年以来广州天气复杂多变，极端性强，呈现“‘冰’‘火’两重天、干旱洪涝交替、龙卷冰雹频繁来袭、台风距离远但影响重”的特点。

据介绍，今年2月广州出现两次持续低温阴雨过程，是2009年以来低温阴雨最严重的年份，其中2月上旬出现2008年以来持续时间最长的低温阴雨过程。而3月平均气温为21.7℃，创历史新高；7月则连续25天出现35℃及以上的高温天气，创持续时间最长纪录，为1951年以来最强高温过程。

1月全市平均雨量较近十年同期偏少七成；而2月全市平均雨量较近十年同期偏多3倍。开汛时间较常年偏早18天，至目前共出现13轮暴雨过程。“龙舟水”期间，全市平均雨量较近十年同期偏多近2成；增城派潭镇录得1188.9毫米的最大累积雨量，刷新全市历史雨量最大纪录。

3月末、7月末，广州多区出现冰雹天气。6月中旬和7月初，出现两次龙卷风事件，这是新世纪以来广州首次一年内记录到两起龙卷风事件。

广州市气象局副局长贾天清认为，该市今年以来极端天气频发、多发、重发，由多种原因交织造成：最近50年全球变暖为过去2000年以来前所未有；2021年秋季开始的“拉尼娜”现象持续；今年大气环流阶段性异常显著，导致天气形势大起大落；不同类型天气系统在广州同步汇合，加强了天气的极端性，特别是，冷空气与副热带高压对峙、南海夏季风输送的西南暖湿水汽汇合导致广州5月中旬至6月暴雨频发重发。

气象部门预测，今年后汛期该市降雨偏多、台风影响偏重，防汛防台形势严峻；8月至9月各区累计雨量可能较10年同期偏多一至三成；年内影响广州台风可能为3至4个，终台(风)可能出现在10月上中旬。(完)