人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

重庆渝北：全力保障生活物资供应

2022年11月13日10:06 来源：新华社

　　11月12日，市民在重百超市渝北中心店选购鸡蛋。

　　为全力保障疫情防控期间生活物资供应，重庆市渝北区协调相关部门、企业加大组织货源力度，增加储备供应，保障市民“米袋子”“菜篮子”。

　　新华社记者 王全超 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：郭思邈、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜