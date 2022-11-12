新华社北京11月12日电 题：进一步提升防控科学性、精准性——国务院联防联控机制权威回应二十条优化措施调整看点

新华社“新华视点”记者董瑞丰、顾天成

将风险区调整为“高、低”两类，纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法，取消入境航班熔断机制，加快新冠肺炎治疗相关药物储备……进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施公布后，引起社会广泛关注。

这是否意味着放松防控？为何对这些措施进行优化？如何督促地方落实优化措施？国务院联防联控机制12日举行新闻发布会，针对上述社会关切问题作出权威回应。

因何调整？更科学精准，不是放松、“躺平”

发布会上，国家卫生健康委副主任雷海潮介绍，新冠疫情发生以来，我国持续跟进全球疫情态势和病毒变异特征，动态评估防控举措实施效果，结合疫情处置经验和药物疫苗等技术进步，因时因势调整优化防控举措，不断提高科学精准防控水平。

“结合对第九版防控方案等政策实施情况的评估结果，经过专家深入研究和论证，提出了二十条优化的政策举措，不是放松疫情防控，更不是‘躺平’。”雷海潮表示，每一次对防控措施的优化调整，都是十分审慎的，也是经过专家科学论证的，确保积极稳妥、风险可控。

据介绍，优化之后的举措，能够明显缓解各地疫情处置中遇到的一些“瓶颈”问题，如隔离资源相对紧张、流调人员相对不足等，能够更好地集中资源，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，二十条优化措施是为了进一步提升防控的科学性、精准性，是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

密接管控为何变“5+3”？基于多地防控实践和评估数据

二十条优化措施在第九版防控方案的基础上，对风险人员管控、风险区域划定、入境人员管控、医疗服务和疫苗接种、重点场所防控等方面进行了优化调整。其中，对密切接触者的管理措施由“7+3”改为“5+3”，即由“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。

国家疾控局副局长常继乐介绍，评估显示，随着新冠病毒变异，其潜伏期逐渐缩短，在5天内发现阳性的概率很高。同时，考虑到奥密克戎最长潜伏期为8天左右，5天集中隔离结束后实施3天居家隔离能最大限度管控住风险。

二十条优化措施还将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”，对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”。

常继乐介绍，评估显示，高风险区外溢人员阳性检出率为4.9/10万，均在风险区域划定后7天内检出，外溢主要与风险区划定不及时、范围不准确、协查不及时有关。评估还显示，解除闭环管理的高风险岗位从业人员感染风险极低，阳性检出率为1.6/10万，通过闭环和居家健康监测期间规范开展核酸检测，可以及时发现感染者。

“这些调整，是基于多地疫情防控实践的经验总结和相关评估数据作出的。”常继乐说。

为何不再判定“中风险区”？提高防控效率

根据二十条优化措施，不再判定“密接的密接”，同时将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类。

常继乐介绍，评估显示，“密接的密接”人群规模大，但感染风险极低，故不再判定“密接的密接”。

评估还显示，中风险区阳性检出率低。此前，中风险区划定后，导致大量人员被管控，出行和流动受到限制，同时消耗了一定的基层工作人力，因此取消中风险区判定。

常继乐表示，二十条优化措施要求更科学、更精准、更规范、更快速地开展疫情防控，把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消，充分利用资源，提高防控效率。

如何避免“一封了之”？全力做好人民群众生产生活服务保障

二十条优化措施中提到，要做好重要民生商品储备，保障居民治疗、用药等需求。

商务部消费促进司副司长安宝军表示，商务部将持续强化市场监测与预测预警，及时投放肉类储备。督促重点商贸场所，针对可能出现的涉疫情况提前规划临时替代场所。保障末端配送力量充足，满足封控隔离居民基本生活需要。同时，各地对事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业，不得擅自要求停工停产。

雷海潮说，在发生疫情的地方难免会有阳性感染人员到医疗机构就诊，医疗机构不能简单一封了之、一关了之，一旦做完终末消杀，评估风险已得到有效管控，应第一时间恢复医疗机构日常诊疗秩序，不能持续关闭很多科室。

针对群众十分关心的纠正核酸检测“一天两检”“一天三检”等不科学做法，中国疾控中心传染病管理处研究员王丽萍介绍，此条优化措施是对第九版防控方案进一步的重申和强调。根据第九版防控方案，当发生疫情以后，基于流调研判，明确传播链清晰，没有发生社区传播，无须开展区域全员核酸检测，只需对风险区域和重点有感染风险的人员进行核酸检测，开展快速疫情处置。

如何纠正“层层加码”？关键在不折不扣贯彻落实

雷海潮说，更重要的是要把优化措施组织好、落实好，要加强对于“一刀切”和“层层加码”问题的整治力度。

据介绍，国务院联防联控机制每天进行调度，对于各地网民、人民群众反映遇到的相关问题，进行积极有效回应，转交有关地方予以推动解决。今后，要及时收集整理各方面群众和有关媒体反映，进一步保证优化防控工作的二十条措施原原本本、不折不扣地得到贯彻和执行落实。

如近期部分地区出现的交通物流过度管控等问题。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，将加强督办转办，推动问题立行立改。对于通行过度管控问题反复出现、督办转办问题解决不及时不到位、货车司机投诉举报较为集中的，将加大通报、公开曝光力度，强化警示震慑效应。