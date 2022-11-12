2025年每个居民将拥有电子健康档案和电子健康码

为统筹推动全民健康信息化建设，将数字技术与系统思维贯穿到健康中国、数字中国建设的全过程，近日，国家卫生健康委联合国家中医药局和国家疾控局发布《“十四五”全民健康信息化规划》（以下简称《规划》）。

《规划》明确，到2025年，初步建成全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。二级以上医院将基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院将实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。

《规划》要求，以普及应用居民电子健康码为抓手，建立居民以身份证号码为主、其他证件号码为补充的唯一主索引，推动“一码通用”。依托区域全民健康信息平台，推动检查检验结果互通共享。此外，还要加强健康码标准规范使用，强化赋码和转码规则规范实施，推进互通互认、一码通行。以数字化转型打造“数智卫监”，实现风险可预警、数据可分析、监管可联动，提升事中事后监管规范化、精准化和智能化水平。

关于数字健康服务，《规划》提出，每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码，推动每个家庭实现家庭医生签约服务，建成若干区域健康医疗大数据中心与“互联网+医疗健康”示范省，基本形成卫生健康行业机构数字化、资源网络化、服务智能化、监管一体化的全民健康信息服务体系。

在“深化‘互联网+医疗健康’服务体系”方面，《规划》提出，总结“互联网+医疗健康”支撑新冠肺炎疫情防控经验，将其制度化、常态化，完善“互联网+医疗健康”服务体系，进一步拓展“互联网+医疗健康”服务模式，优化资源配置，提高服务效率，降低服务成本。