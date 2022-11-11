赫力昂：深耕中国多元化市场 赋能消费者健康管理

“进博会为全球各地的参展商提供了一个独特的交流平台。赫力昂将发挥自身优势，在健康消费领域发挥积极作用，更好地服务中国消费者。”第五届进博会期间，赫力昂中国营养保健品事业部总经理贺亚军做客人民健康会客厅时提出，为实现“以人为本，提升每日健康”的企业使命，赫力昂持续研发高质量产品满足市场日益多元化的需求，还通过创新健康服务方案来赋能消费者的自我健康管理。

“赫力昂在本届进博会上带来了涵盖非处方药、营养保健品和口腔健康三大业务领域的四十多款创新或首秀产品，展示了近十种自我健康管理数智工具及社会责任方面的最新成果，全面展示赫力昂为提升中国居民每日健康的实践举措。”贺亚军介绍，赫力昂不断创新现有的健康产品，打造富有价值的创新健康服务、解决方案和健康指导。

进博会展台上，赫力昂还展示了多款全新数智健康自测工具。

贺亚军指出，中国是赫力昂全球最为重要的市场之一。“赫力昂旗下众多品牌已服务中国消费者三十多年。在跨国公司中，赫力昂非处方药和营养保健品业务在零售药店线下渠道的不错表现，得益于近年来中国经济的高速增长，以及赫力昂在中国的持续投入。”

贺亚军介绍，近年来，赫力昂致力于从环境保护、推进健康可及性等方面履行社会责任。例如，在减少碳排放方面，赫力昂的苏州工厂实现了2021年运营层面“碳中和”；计划2022年底前实现中国大陆及香港地区的工厂生产用电全部采用100%可再生电力等。在积极践行可持续包装方面，从2012年到2021年，通过包装材料创新，每年减少塑料使用量百余吨；与伊士曼合作，共同开发无膜化转移镀铝环保包装等。