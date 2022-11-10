赫力昂携创新健康解决方案亮相进博会

“中国国际进口博览会对赫力昂是一个重大机遇。进博会为赫力昂及来自全球各地的参与者提供一个独特的交流平台，让我们得以与业务伙伴和利益相关者充分互动，介绍创新产品和解决方案，激发全新的商业机会。今年第五届进博会再次如约召开，令人十分激动。中国是赫力昂最重要的市场之一。凭借我们的独特优势，赫力昂将在消费健康这个快速发展并至关重要的领域里发挥关键作用，更好地为中国人民的每日健康服务。”赫力昂公司负责人麦博睿表示。

近日，赫力昂在第五届中国进口博览会的展台正式拉开帷幕。公司以“'赫’护多彩人生”为主题，亮相医疗器械及医药保健展区(7.1馆)，展示企业全新使命，以及赋能消费者每一天健康生活的创新解决方案。

赫力昂第五届进博会展位（受访者供图）

在本次进博会，赫力昂带来了涵盖非处方药、营养保健品和口腔健康三大业务领域的四十多款创新或首秀产品、近十种自我健康管理数智工具、以及社会责任方面的最新成果，全面展示公司对提升中国民众每日健康的承诺和实践。观众可在赫力昂展台体验有善存“彩虹营养自测”、扶他林“智能体态检测”、舒适达“智能牙敏感检测”，方便地了解和管理自身健康状况。

赫力昂还展出了在减少碳足迹方面的最新进展。在现场，赫力昂可持续包装方面的多项创新案例得以展示。

开馆仪式上，赫力昂首次向外界分享了由独立经济预测及量化分析机构牛津经济研究院（Oxford Economics) 所发布的《2021年赫力昂对中国的经济贡献》研究报告，报告显示，2021年赫力昂对中国GDP的总GVA贡献高达73.4亿元人民币、并通过直接雇佣和间接方式在中国创造了近20000个的就业岗位。此外，报告还提到，赫力昂在华年均科技研发上上亿元的投入，不仅帮助企业过去6年间在中国陆续推出了50多款新产品，更带动了中国健康产业的创新发展。