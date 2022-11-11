雅培：聚力关注临床营养 赋能健康美好未来

在刚刚闭幕的第五届中国国际进口博览会上，雅培携众多创新生命健康解决方案亮相。围绕“生命科技赋能健康未来”主题，雅培今年带来数款首秀和首发的生命科技，集中展示覆盖诊断、医疗器械、营养品和药品等核心业务领域的多元化创新成果，以及更具个性化和精准化的全生命周期健康解决方案，着力赋能健康美好未来。

值得一提的是，雅培在本届进博会上针对医学营养、儿童饮食健康、全民营养科普等内容专门开展了一系列活动，包括以“补肌肉，减流失”为主题的雅培安补素中国上市启动仪式；携手中华国际医学基金会启动的儿童不良饮食行为问题评估工具“爱饭达”升级项目；联合中国医师协会营养医师专业委员会发起的“2022临床营养科普在行动暨第五届临床营养科普大赛”等。

重视临床营养 呵护老年群体健康

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口超2.6亿，占总人口的18.70%，其中65岁及以上人口占总人口的13.50%，人口老龄化程度进一步加深。在此背景下，重视改善老年人营养和临床营养行动，提供更高质量的产品供给，保障老年群体健康尤为重要。

雅培安补素中国上市启动仪式现场，复旦大学附属华东医院临床营养中心主任孙建琴说：“老年人最常见的营养不良是‘瘦’，肌肉少，能量蛋白不足。而营养不良是肌少症发生的重要原因。改善营养，是原发病治疗的基础支持。‘存钱不如存肌肉’，老年人更应该关注肌肉健康，合理的营养干预和锻炼是预防老年人肌肉减少的重要手段。”

医学营养在临床治疗上的干预作用也日益突显。上海交通大学医学院附属瑞金医院院长朱正纲对此深有感触：“目前，我国住院患者尤其是老年住院患者营养风险发生率较高，在临床治疗中加入营养干预意义重大。”朱正纲说，“我们在临床上也越来越关注这个问题。以肿瘤患者为例，由于处于高分解代谢和低合成代谢状态，肌肉减少症的发生率较高，不仅影响患者机体成分的正常代谢，还会降低患者治疗疗效、生活质量，缩短生存期。营养在多模式癌症护理中起着至关重要的作用。肿瘤患者自确诊之时起，就应在诊断和治疗中考虑营养问题，在抗肿瘤治疗中并行营养治疗。”

拒绝挑食偏食 改善儿童饮食行为

儿童饮食行为问题会造成多种危害，包括能量营养素摄入不足或不均衡，生长发育不良等。行为指导结合营养干预是解决儿童饮食行为问题的重要内容。

起始于2009年的“爱饭达”儿童营养与饮食行为干预项目，旨在帮助改善儿童饮食行为问题。进博会现场，“爱饭达”项目核心专家、上海交通大学附属儿童医学中心教授金星明介绍说：“‘爱饭达’项目的开展建立在学术先行的基础上，更适合中国临床，深受各级医务人员的青睐。从2009年至今，一线医务人员共发表了40多篇与‘爱饭达’相关的文献。”

随着学科的发展，在中华国际医学交流基金会和雅培的支持下，“爱饭达”迎来了第三版数字化升级。中华国际医学交流基金会副理事长王云亭提出：“为了更好地推动我国儿童健康事业发展，助力‘健康中国2030’，基金会将与中国疾病预防控制中心妇幼保健中心携手，开展新一轮的儿童饮食行为问题机构服务现状、评估干预现况和横断面调查，进一步分析儿童饮食行为问题和营养状况的关系，探索一套新的科学干预方法，进而帮助改善儿童饮食行为问题。”

推动营养科普 提升全民健康素养

近年来，公众对于营养和科学膳食的认识正在逐步提高，但对公众的营养知识科普仍需加强。

“营健康，养精彩”，借助进博会平台，雅培携手中国医师协会营养医师专业委员会，启动临床营养科普行动暨第五届临床营养科普大赛，专注肿瘤、糖尿病和卒中等慢病营养科普热点。

中国医学科学院北京协和医院临床营养科主任于康说：“广大临床营养医师应积极创作和传播高质量科普作品，使临床营养真正深入到老百姓的生活中、餐桌上，让老百姓听得懂，学的会，用得上，助力提升国民的健康素养。同时，通过营养科普让更多的慢病患者获得正确的信息，享受有质量的精彩人生。”

上海第六人民医院临床营养科主任葛声同样认为做好临床营养科普工作对于提升公众健康素养，助力健康中国具有重要作用。“从医务人员的角度来讲，需要有更多专业的医生或者是营养师，投入到临床营养科普活动中去。一方面可以解决患者的困惑，另一方面对辅助临床的治疗也有重要意义，是值得我们花时间和精力去做的一件事。”

雅培医学营养事业部总经理吴海英讲道：“雅培医学营养将持续在中国加大产品研发和生产投入，提供更适合中国消费者的专业产品和服务。同时，我们将继续与专业机构和社会各界广泛合作，持续创新突破、身体力行地为中国医学营养的发展与推广尽一份绵薄之力。”