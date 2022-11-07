费列罗亮相第五届进博会 加码布局中国市场

11月5至10日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。费列罗集团如期赴约，旗下三大经典品牌家族的创新成果齐聚四叶草，多款为中国市场度身定制的新品首展首秀。

费列罗进博会展台全景

本届进博会，费列罗持续以超百平方米的展台规模参展进博会，多款产品齐聚亮相，各经典品牌家族的10款产品近20个SKU现身展台，其中1/3为新品亮相。与此同时，展台还设有集团历史墙，以多样化的方式纪录了费列罗从创始至今70多年的发展历程与产品组合的多元化成长。

在此次进博会上，费列罗集团旗下能多益品牌也带来新单品。希望借力进博会，将“Nutella+”新品作为品牌打开中国市场的切入点，通过进一步拓展产品消费场景。未来，费列罗还将全力挖掘能多益的核心品牌价值，进而将其打造成费列罗集团继费列罗Rocher和健达后在中国市场的第三大支柱品牌。

费列罗中国区总经理马如城表示：“今年是费列罗在中国市场里程牌式的一年，各品牌齐头并进打造费列罗的中国创新爆发年。如此多样化的创新成果背后，是费列罗对中国市场的持续大力投入，对本土市场的深刻洞察及对创新的不懈坚持。费列罗本次携旗下多元产品组合及创新尖品登陆进博舞台，致力于深耕中国市场发展脉搏，为甜蜜事业在华版图的持续扩大注入新动能。”