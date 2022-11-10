2025年我国全民健康信息互联互通将再上新台阶

新华社北京11月9日电（记者董瑞丰、顾天成）《“十四五”全民健康信息化规划》9日公布。根据规划，到2025年，我国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

该规划由国家卫生健康委联合国家中医药局、国家疾控局制定，旨在统筹推动全民健康信息化建设，进一步推进新一代信息技术与卫生健康行业深度融合。

规划列出了8个方面主要任务：一是集约建设信息化基础设施支撑体系，二是健全全民健康信息化标准体系，三是深化“互联网+医疗健康”服务体系，四是完善健康医疗大数据资源要素体系，五是推进数字健康融合创新发展体系，六是拓展基层信息化保障服务体系，七是强化卫生健康统计调查分析应用体系，八是夯实网络与数据安全保障体系。

根据规划，到2025年，二级以上医院将基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院将实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善，每个居民有望拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。

规划要求，以普及应用居民电子健康码为抓手，建立居民以身份证号码为主、其他证件号码为补充的唯一主索引，推动“一码通用”。依托区域全民健康信息平台，推动检查检验结果互通共享。

规划还要求，集约建设各级全民健康信息平台和传染病监测预警与应急指挥信息平台，全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级。同时，逐步形成统一权威、全面协调、管理规范、自主可控的全民健康信息化标准体系。