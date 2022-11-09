疾控专家：全民放射卫生保障水平显著提升 2021年报告放射性职业病仅10例

人民网北京11月9日电 （记者孙红丽）从1895年伦琴发现X射线、1898年居里夫妇发现放射性元素镭开始，放射科学已经走过了整整127年。一百多年来，经过三次科学技术革命，人们的生产生活水平不断提高，与“放射”相关的话题也逐步走进人们的生活中。

为进一步提高全社会关于放射卫生相关的科学素养水平，11月8日，中国疾控中心辐射防护首席专家苏旭，中国疾控中心辐射安全所所长、研究员孙全富，中国疾控中心辐射安全所放射诊疗安全与防护研究室室主任、研究员程金生就放射卫生这一主题进行了详细解读。

十八大以来

全民放射卫生保障水平显著提升

放射卫生学是研究电离辐射对人体健康有害影响及其综合防护措施的学科。主要包括：职业照射的辐射防护、医疗照射的辐射防护和公众照射的辐射防护，以及健康风险评估与危害控制等。

苏旭介绍，目前，我国在职业活动中可能接受电离辐射照射的职业人员约400余万人；医疗照射每年接受放射诊疗的患者和受检者约8亿人次；环境氡、核能核技术开发利用带给公众的附加照射的风险评估与危害控制，是目前公众照射辐射防护关注的焦点问题。

“党的十八大以来，我国对放射卫生监测项目的财政投入进一步加大，放射卫生监测方案进一步优化，监测覆盖率进一步提高，全民放射卫生保障水平显著提升。”孙全富介绍，2011年以来，我国共诊断报告职业性放射性疾病病例213例。其中，2021年仅为10例，较2012年的32例和更早期有了大幅度的减少，放射性职业病危害得到了有效的控制。

孙全富说，目前，我国医院放射工作人员个人监测率在95%以上，每年的职业健康检查率保持在85%左右。医疗卫生机构放射工作人员的人均年剂量已经比2000年下降了50%，人均年有效剂量下降到了国家放射工作人员年有效剂量限值的四十分之一左右。

另一方面，我国放射诊疗机构辐射防护工作水平不断提升，患者、受检者放射诊疗安全与防护得到了有效保障。目前，根据统计，全国共有放射诊疗机构约7.53万家。其中，各级医院是3.54万家，乡镇卫生院是3.57万家，专科疾病防治院所是0.42万家。每年开展约8亿人次放射诊疗，主要是影像学检查。

“双刃剑”

应用核技术同时要控制辐射危害

随着经济建设的飞速发展和科学技术的不断进步，核能核技术的应用不断发展并日益广泛。

苏旭表示，电离辐射是一把“双刃剑”，人们在开发利用核能核技术获得巨大利益的同时，也尖锐地面临着如何趋利避害的问题，这也是放射卫生及辐射防护需要解决的问题。

苏旭认为，首先，在开发利用核能核技术前，需要进行代价利益分析及正当性判断，只有开发利用核能核技术活动带来的利益远大于即将付出的代价及可能的危害时，该活动才能被判断为正当的，才能付诸实施。其次，应当采取各种防护措施，将个人受照剂量、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低的水平。第三，要制定国家强制性标准，明确受照剂量的管理限值，使放射工作人员和公众受照射的剂量得到有效控制。

据了解，公众接受电离辐射的主要来源为天然辐射和人工辐射两个方面。天然辐射主要来源于宇宙辐射自然环境中的放射性核素，人工辐射主要来自于医用辐射。公众接受的电离辐射约80%来自天然辐射，约有20%来自人工辐射。

程金生介绍，核辐射技术在医学中的应用统称为放射诊疗。常见的医用X射线影像检查程序有X射线摄影（如拍片），X射线透视（如胸透、胃肠造影），计算机X射线体层摄影（CT），牙科X射线（如牙片、全景机、口腔CT），乳腺X射线摄影（如钼靶片），骨密度扫描等。

“医疗照射在本质上是患者在知情同意的情况下自愿接受的，患者个人同时也是直接健康利益和辐射危害的受体，确保对患者利大于弊，净效益为正，是医疗照射的目标，同时应恰当地考虑到对放射工作人员和其它人员的辐射危害。”程金生说。

守护职业健康

做好七方面放射卫生工作

守护职业健康，是健康中国一直关注并持续努力的方向之一。

比如，氡是天然存在的放射性气体，被世界卫生组织国际癌症研究机构确定为I类致癌物，是室内重要污染物之一，是人类所受到天然辐射的最主要的来源。一些地区，比如地质断裂带、放射性矿山周围地区，室外氡浓度可能较高。

在保障矿工的职业健康方面，孙全富介绍，国家卫生健康委已经将矿工高氡暴露列为职业病危害因素，矿工高氡暴露所致肺癌列为法定职业性放射性疾病进行管理。连续开展矿工氡暴露职业健康监测与风险评估工作，初步掌握了我国矿山氡职业照射水平和存在的职业性放射性病疾病风险。

另外，对于今后我国放射卫生工作的规划，孙全富表示，在今后一段时期重点要做好七个方面的放射卫生工作。一是对标对表“十四五”职业病防治规划，大力加强职业性放射性疾病的预防控制；第二要加强放射卫生监测规范化建设，进一步完善放射卫生法规标准体系；第三要积极融入健康中国发展战略，大力提升放射诊疗领域工作人员和公众的防护水平；第四是要积极拓展放射卫生工作的范畴，积极融入核能发展战略；第五要健全完善技术支撑体系，大力提升技术支撑能力；第六要紧密结合公众和劳动者职业健康需求，着力加强放射卫生科普宣传与传播；七是积极融入“一带一路”建设，提升放射卫生国际合作水平。