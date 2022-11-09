户外运动产业发展规划发布

据新华社电 （记者林德韧、王成）国家体育总局、国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团等部门近日共同印发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》（以下简称《规划》）。

《规划》在对户外运动产业进行顶层设计的同时，提出了优化户外运动产业发展环境、完善户外运动产业发展布局、优化户外运动产业结构、丰富户外运动产品供给、释放户外运动消费潜力、强化户外运动服务支持等任务。

《规划》有如下特点：一是明确全国户外运动产业的空间布局，提出构建“五区三带”的空间布局，即北方冰雪运动引领区、华东户外运动示范区、中部户外运动体验区、华南户外运动休闲区、西南户外运动集聚区以及黄河文化户外运动带、长江水上运动带、滨海户外运动带，形成重点项目突出、比较优势显著、区域融合互动的发展格局；二是提出户外运动装备器材便利化运输的具体举措；三是提出一批重点培育的户外运动赛事节庆品牌；四是提出自然资源向户外运动开放试点工程；五是注重户外运动的安全防控和救援体系建设。

《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。