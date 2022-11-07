卡尔史托斯再赴“进博之约” 持续发力中国市场

近日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海国家会展中心开幕。卡尔史托斯再度携数款创新产品及OR1整体解决方案亮相。

“今年是卡尔史托斯第四次参加进博会，从去年开始我们将展区面积扩大到300平方米，希望更全面地展示我们的创新产品。” 卡尔史托斯公司负责人阮琼说，“中国是卡尔史托斯全球第二大市场，也是全球发展最快的市场之一。预计来自医院手术技术升级和微创手术市场的需求增长将持续推动中国市场在未来5年的快速成长。进博会的溢出效应，大幅加速了我们创新产品在中国的上市。通过进博会，让我们接触到更多客户，提高了我们与客户的沟通效率，也带来更好的沟通效果。”

今年，卡尔史托斯以“与光同行 创见未来”为主题，展台划分为“新光无限：创新产品展区”“持光前行：经典产品展区”“与光结缘：企业文化展区”，及OR1整体解决方案展区。在进博会“开放共赢，合作创新”的积极氛围下，卡尔史托斯还将举办创新产品预发布互动体验和签约仪式，全方位展示其在微创外科领域的创新实力。

卡尔史托斯展台。受访者供图

据介绍，为提高诊疗效率和安全性，助力医院优化资源配置和患者诊疗全流程，卡尔史托斯在OR1整体解决方案区将一体化手术室和日间宫腔镜诊疗中心联合展出，充分展现了卡尔史托斯在整体解决方案领域的灵活性、多样性和整合性。卡尔史托斯已陆续推出多种定制化的整体解决方案，包括升级建设MRI/CT/DSA/机器人等多种复合手术室、诊室、日间诊疗中心等，可满足不同医院、科室的发展需求。

“在‘新时代，共享未来’的大背景下，我们十分期待在进博会的舞台上展示卡尔史托斯在推动微创手术发展普及和改善人类健康方面的不懈努力，加强与中国合作伙伴的关系，共享中国机遇，共建健康中国。”阮琼表示，“卡尔史托斯坚持专注专业、创新引领，更好地服务中国医护，造福中国患者，深耕中国市场，积极参与中国经济‘双循环’发展，为中国新发展贡献一份力量。”