碧迪医疗携多项首秀展品亮相第五届进博会

11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。碧迪医疗三赴进博，碧迪医疗展区以“矢志创新，未来健康”为主题，携2022首发新品展区、生命全息律动展厅两大亮点展区，以及数智医疗、数字患教、智慧医院三大主题展区亮相，带来众多创新展品及解决方案，全方位展示碧迪医疗以技术创新为驱动，引领产业未来方向的发展理念，践行扎根中国、服务中国，积极打造本土创新生态圈，推动国内医疗技术创新发展的决心和承诺。

碧迪医疗进博会展台。受访者供图

碧迪医疗公司负责人邓建民表示：“在国家鼓励创新政策的支持下，碧迪医疗将在一些尚待解决的医疗和科研需求上加大创新研发，打造满足中国临床和科研需求的创新产品，加速创新产品在中国的落地，从而造福广大中国患者，助力健康中国战略的实施。借助进博会开放、创新、合作、共赢的平台效应，碧迪医疗也期待能与更多合作伙伴相互赋能，推动医疗技术创新发展，早日实现人人享有健康。”

在现场的“生命全息律动展厅”，碧迪医疗通过全息技术打造了沉浸式的术中术后创新产品及解决方案场景，让参观嘉宾能直观地感受到，创新医疗技术在患者从头到脚的使用体验过程中，对术后生命质量及临床安全性方面带来的提升，全方位展示碧迪医疗以客户为中心、引领健康未来的理念。

近年来，碧迪医疗外周血管业务有多款创新产品都通过丰富可靠的境外临床数据在国内获得批准上市，同时得益于更加清晰高效的审评流程，碧迪创新产品在国外上市后得以确保尽快进入中国市场，满足中国的患者和医师的临床需求，提供独特的临床价值。

在进博会期间，碧迪医疗还与医院集团、采购中心等平台、机构，签署多项合作协议，共同推动中国创新医疗技术的发展与诊疗水平的提升。与此同时，碧迪医疗还发表了《高值医用耗材价值评估和实践应用研究报告》，为耗材医保和医院准入提供以价值为导向的决策证据等。

邓建民表示：“一方面我们加大力度培育本土创新，确立了以上海为创新设计中心及多功能实验室，苏州为实验室工程中心的“研发双中心策略”，基于中国市场需求，优化产品功能，加速产品落地，在更好的满足本土市场需求的同时，造福更多患者；另一方面，我们加强本土生产，扩大本土产能，推动产品国产化；提升供应链稳定性，抵御外在风险，提高对客户的响应效率，最终更好地服务中国患者与医护。”