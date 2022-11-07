赛诺菲携全产品领域的战略创新展品参展进博会

作为连续五年参展进博会的“全勤生”，赛诺菲今年携来自免疫炎症及罕见病、疫苗、慢病和消费者保健等全产品领域的战略创新展品参展，并聚焦五大产品上演中国首秀。

其中在疫苗创新方面，赛诺菲疫苗携手深圳知了云科技有限公司、中科院共同推出了新一代智慧无人疫苗接种舱，坐进新一代接种舱内，接种者只需挽起袖子，露出接种部位，在机器消毒后即可快速完成注射，完成这一切平均只要35秒。此外接种舱具备的全环境标准冷链存储，自动识别疫苗等功能也可以实现疫苗的可追溯与安全存储，并实现接种场景下的“零差错”取苗。

“作为中国高水平开放的标志之一，进博会为包括赛诺菲在内的众多跨国企业带来巨大的机遇。期待通过这一重要平台，展示我们的创新成果和全新使命，向世界传递我们的创新精神和中国承诺。”赛诺菲公司负责人施旺表示，十分注重在中国市场的长期稳定发展，未来会继续坚守以患者为中心，加大研发和创新力度，助力中国本土医疗健康生态系统的可持续发展。

据介绍，赛诺菲今年确立了公司的新使命——“追寻科学奇迹，焕发生命光彩”，今年展台陈设贯穿此主题，以“奇迹号飞船”为设计思路，开辟包括“与中国同行四十年”、“焕发生命光彩”和“创新驱动健康中国”三大主题展区，以及“奇迹号”云展台。

展会期间还特别呈现了一场名为“被痒困住的人生”的AD意境展，它从患者日常的真实生活出发，场景化体现特应性皮炎患者面临的生理和心理双重的巨大困境与负担，以期唤起社会各界对特应性皮炎患者群体的关注，增进对这类高发疾病的深入认知。(记者 杜丁)