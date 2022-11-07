斯凯奇亮相进博会 绘健康可持续未来生活蓝图

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。斯凯奇SKECHERS（以下简称“斯凯奇”）以“探寻舒适足迹“为主题参展，在504平方米面积的展台中，展示了多项舒适科技和首发新品，制造”沉浸式“舒适体验。

斯凯奇展台。（受访者供图）

据了解，今年斯凯奇不仅升级了“进博会逛展，特约租鞋服务”，可让消费者展台即刻上脚试穿Slip-ins闪穿，体验便捷舒适科技，还在ArchFit区域特设量脚仪，使消费者通过“现场实测”了解自己的足部情况，收获专业工作人员建议，挑选专属鞋款。同时，该公司还展示了诸多儿童科技成果，例如S-REMIX闪灯科技，融入声控技术，鞋底闪灯频率跟随声音节奏闪烁，可随心切换。此外，在斯凯奇15周年展区，记载了该公司在中国高速发展的15载历程。展区内，斯凯奇分享了“中国里程碑时刻”，展示“舒适科技”的演变之旅。

斯凯奇公司相关负责人陈伟利表示：“依托进博会巨大的平台溢出效应与资源集聚效应，我们能挖掘更多发展机遇，紧跟体育产业蓬勃的发展趋势与动能。中国经济发展态势引人瞩目，进博会作为中国与世界沟通的窗口，释放出更大的中国潜力。我们将继续践行‘在中国，为中国’战略，坚定长期投入的信心与承诺，以‘全年龄段、全场景、全品类’舒适科技产品实现中国消费者的美好生活愿景。”