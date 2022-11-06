秋游消费潜力逐步释放

沈阳世博园花卉展深受游客喜爱。记者 温济聪摄

位于沈北新区的稻梦空间、方特欢乐世界，棋盘山风景区内的森林动物园、世博园，于洪区内的丁香东湖智慧体育公园……金秋时节，沈阳地区的不少景点成为绝美旅游目的地。游客们在享受秋日胜景的同时，也释放出秋游消费潜力。

走进稻梦空间景区，一片片精心设计的稻田宛如一张张油画展现在游客眼前。而在“稻梦小镇”，抖音直播正在进行。“稻梦米线，49.9元6袋；稻梦空间生态清香米，99元2袋。亲们，快来买呀！”“好米推荐官”向网友们推荐着。

在沈阳稻梦空间旅游文化产业有限公司总经理赵爱军看来，这里不仅是风景如画的旅游景点，更是乡村振兴的典型案例。“我们打造乡村农业、文旅产业融合的‘样本’，以绿色农业为支撑，用风景如画促进文旅，以文旅振兴带动农产品促销和营收。”

熊出没历险记、熊出没剧场、大型过山车、大摆锤……来沈阳方特欢乐世界游玩并购买“熊大”“熊二”“光头强”等文创纪念品，成为不少年轻人的消费选择。

“我们不断创新活动和产品，以期吸引更多游客。”沈阳方特营销中心主任彭程介绍，10月上旬，沈阳方特携手沈阳故宫打造的“方特国宝奇遇记”主题活动，传统娱乐中的“蹴鞠”“投壶”让游客仿佛“穿越”到了古代，深受年轻消费者喜爱。

10月中旬，棋盘山风景区内的沈阳森林动物园、世博园、秀湖、关东影视城等核心景点游人如织。

沈阳市民王杰一家三口今年已是第二次来森林动物园。熊猫、老虎、狮子、金丝猴、长颈鹿都是他们一家喜爱的动物，而与黑熊互动的环节更是让他们一再回味。“在饲养员的引领下，我还切了苹果和鸭梨喂给黑熊。黑熊们看到游客纷纷给它们投喂食物，都站起来‘迎接’并向我们‘挥手’表达谢意，真的是太可爱了。过几个月，我还要来这边游玩。”王杰说。

沈阳世博园推出的“第二十二届金秋菊花展”“游艺桥区勇士过桥比赛”等活动，为市民游客打造了家门口休闲旅游目的地，菊花展、百合塔、游艺桥区吸引游客不时驻足打卡；森林动物园推出直播活动，带着粉丝们云游动物园，丹顶鹤飞翔行为展示和海狮行为展示备受游客喜爱；秀湖与棋盘山、辉山、大洋山组成“三山一水”的美丽画卷，吸引游人前来爬山、坐船、拓展团建、搭帐篷。仅今年国庆假期，棋盘山各景区就接待游客逾40万人次。

而除了稻梦空间、方特、棋盘山等传统景区，9月底刚刚开园不久的于洪区丁香东湖智慧体育公园同样受到游客的喜爱。

沈阳市于洪区委常委、宣传部部长胡帅介绍，于洪区丁香东湖智慧体育公园是沈阳首个智慧体育公园，是市体育局和于洪区联合打造的民生项目，智能科技是该项目的一大特色。其分为“一环五区”，“一环”指全长2.5公里的智能健身步道，布局5G智慧管理系统、AI无感运动数据采集系统等四大智慧系统；“五区”指青壮年健身区、中老年康体区、球类健身等5个区域。

旅游业聚拢了人气，也促进了消费。“我们会在各景区参与各类游玩项目，购买文创纪念品，住民宿、吃特色餐、买运动装备，玩得不亦乐乎。”王杰说。（温济聪）