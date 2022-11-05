强化党的领导 健全现代医院管理制度

【健康中国·大家谈】

党的二十大对新时代新征程上推进健康中国建设作出新的战略部署、赋予新的任务使命，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”。人民健康是中国式现代化的重要指标，在全面推进中华民族伟大复兴的进程中，发展卫生健康事业始终处于基础性地位。

回望历史，我国走出了一条有中国特色的卫生健康事业改革发展之路，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实的健康基础。奋进新征程，我们要再接再厉，持续增进人民群众健康福祉，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

解决人民群众看病、就医等“急难愁盼”问题，始终是全国卫生健康工作者内心最为深切的牵挂。公立医院是我国医疗卫生服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量，提高卫生健康服务供给质量和水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。

当前，公立医院发展到了从“量的积累”转向“质的提升”关键期，公立医院高质量发展的相关政策正在各医院紧锣密鼓地实施中。医院党委要准确理解和把握对医院工作实行全面领导，履行“管党治党、治院兴院”主体责任的深刻内涵。“管党治党”主体责任就是全面从严治党、加强党的建设的责任；“治院兴院”主体责任就是贯彻落实党委领导下的院长负责制，履行好公立医院功能使命的责任。

医院党委领导下的院长负责制是中国特色现代医院管理制度的根本特征和显著优势。建立和健全现代医院管理制度就是要彰显医院党委领导下的院长负责制的制度优势，推进医院治理体系和治理能力现代化，这都有赖于加强党的领导，而“抓手”就是以政治建设为统领，加强医院党委领导班子、党务部门、党务干部队伍、党的组织建设，以及党建工作制度、机制、能力建设，这也是医院治理体系和治理能力建设的重要内容，是贯彻落实党委领导下的院长负责制的重要组成部分。

党委集体领导与院长分工负责是不可分割的整体，党委集体领导是确保决策质量的重要保证，院长负责是确保决策执行的重要途径和方法。既不能因为片面强调集体领导而忽视院长负责，也不能因为片面强调院长负责而淡化集体领导，两者不可偏废。

健全完善医院党委会和院长办公会议事决策制度，医院班子成员既要积极参与党委决策，又要按照分工抓好工作落实。公立医院具有专业性强，知名学者、业务专家、专业技术人员多的特点。在这样一个组织中落实全面从严治党要求，既具有战略性和长远性，又具有现实性和挑战性。充分发挥学术委员会、专家委员会的作用，梳理、规范医院相关专委会的类别、职能和责任，建立专家委员会咨询机制，加强对专家委员会咨询或论证的程序执行，健全决策前论证和听取意见机制。加强职代会在民主管理体系中的建设力度，充分发挥职代会的主渠道作用。

贯彻落实医院党委领导下的院长负责制，医院党委应发挥好“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。

把方向，就是要解决“为了谁、依靠谁的问题”，把握医院建设的政治方向、发展方向、改革方向等。管大局，就是解决“统筹发展与安全稳定的问题”，处理好改革、发展、稳定等问题。作决策，就是解决“用制度、规则、程序管人、管事，保障干事、成事，发展事业的问题”，依法、科学、民主的进行决策。促改革，就是要解决“破解矛盾的政治领导力、思想引领力、战略思维力、战术组织力的问题”，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。保落实，就是要解决“改革发展举措的组织力、凝聚力、推动力的问题”，突出党建引领下医院功能使命的履行。

还要建立党委领导班子成员工作分工和责任清单，建立党委会（或常委会）、院长办公会、学术委员会、纪委会、职代会等会议议事规则，并抓好贯彻落实。

具体来说，一方面要健全党建工作制度。医院党委深刻认识到，党建工作制度建设对加强党的建设和全面从严治党至关重要，应作为现代医院管理制度的重要组成部分协同推进。另一方面要强化学科、亚专科核心组建设，抓功能发挥。比如，我们医院党委就制定了《首都医科大学附属北京天坛医院科室核心组工作制度》，对核心组工作原则、人员组成、议事范围，以及议事决策机制、规则进行了明确规定，同时，设定了“负面清单”，建立党支部参与科室“六项决策”制度机制。目前，业务科室层面依制度决策、科学决策、民主决策、程序决策正进入良性轨道。

建立健全现代医院管理制度，积极稳步推进与医院功能定位相匹配、与现代医院管理相适应的决策、执行、民主管理与监督等制度体系建设，对深入把握卫生健康事业发展新的历史方位和战略定位，建设健康中国、让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民具有重大而深远的意义。

（作者：管仲军，系首都医科大学附属北京天坛医院党委书记）