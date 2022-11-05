近年来，为了促消费、惠民生、稳就业，各地鼓励扶持餐饮消费，纷纷采取开办夜市和大排档、发放消费券等一系列措施。为了营造消费气氛，聚集烟火气，一些地方还择机适时举办美食节。一系列措施取得了良好效果，促进了消费，活跃了市场。不过，也有一些美食节存在“含金量”不够问题，让消费者感觉有“凑数”之嫌。

顾名思义，美食节是美味佳肴的集大成者，应当为消费者提供高质量、有特色的美食和精神享受。美食节的主办者大都挑选能够代表当地高水平、有特色的餐饮企业和个体经营者参加。为了丰富消费体验、增加吸引力，各地还常常组织地方戏、非遗表演等项目助兴添彩。可以说，美食节往往是当地一个特色小节会，需要精心筹划组织。如果对举办美食节的意义认识不到位，前期准备不足，参会的美食质量不高，有名无实，就会使美食节仅仅成为一个噱头，不仅不能促进消费，反而会影响消费者参与的积极性。

含金量高，形式更要创新。相关部门和商家不妨在促进消费方面多花点心思，增加消费的趣味性，引导培育消费新热点。近年来，我国各地美食加快了跨区域交流，东西南北美食交汇，国外一些美食也传进来，为消费者所喜爱。因此，美食节应当注意兼收并蓄，增强文化创意，打造消费新场景，乘势推出爆款美食，推动传统美食和新美食迭代消费，将物质消费转化为精神消费、美学消费，更好满足消费者尤其是年轻人的需求。

创意新颖，内容也得扎实，只有真材实料才能换来真金白银。近年来，我国餐饮业质量不断提升，随着消费升级，消费者不再仅满足于口腹之欲，对美食所蕴含的美学、文化等要求也越来越高。因此，美食节必须以诚信为本，要组织高水平餐饮企业和个体经营者参加，提供高品质特色美食。唯其如此，才能产生好的消费体验，不但有利于发挥美食节广而告知的作用，还能引导消费者将节会消费延伸到日常餐饮门店消费，聚气引流，真正起到以节会促消费的作用。