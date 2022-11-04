做强罐头行业，丰富消费者餐桌

现代罐头食品诞生至今已有200多年历史，虽然食品生产技术日新月异，各种加工食品琳琅满目，但罐头作为一种安全、卫生、营养、方便的食品，一直与人们的生活密切相关，在航天、军需、赈灾、勘探、旅游和日常生活等场景中扮演重要角色。

罐头产业是我国传统食品产业，多年来在供应内需、出口创汇、服务“三农”、满足健康消费、稳定扩大就业等方面发挥着重要作用。罐头产业是提升农产品附加值的典型行业和有力抓手。罐头产业原料的生产、收购和供应源自乡村，发展罐头产业对于提高农产品附加值、增加农民收入、实现农村经济良性循环具有重要价值。

巩固和开拓国际市场是我国罐头工业的重要方向。罐头食品是许多海外消费者日常膳食的重要组成部分。在欧美国家，人均罐头年消费量可达50—90公斤。疫情期间，尤其是2020年，美国肉类罐头、鹰嘴豆罐头、金枪鱼罐头销量同比增长分别为31.8%、25.6%和24.9%，德国蔬菜罐头销量大涨80%，水果罐头销量增长70%。突如其来的疫情让罐头食品的应急保障属性凸显出来，罐头食品赢得更多青睐，这对我国罐头产业而言也是重要机遇。

我国是世界罐头生产和出口大国。当代罐头工业在70多年发展历程中，小规模、多品种、小批量、以单机及手工操作为主的生产型罐头厂，成长为大中小各具特点、基本实现专业化、机械化的生产经营型罐头企业。但我国罐头工业整体的机械化、自动化、智能化程度与国际先进水平相比还有不小差距，安全优质稳定的原料基地建设尚不能适应生产发展需要，在国际市场上缺乏强势品牌，行业短板亟待补齐。

以科技创新引领产业转型升级，助推行业向质量型效益型迈进。产业能否持续稳定发展，关键在创新。以黄桃、柑橘等为代表的水果罐头自动化生产线日渐成熟，加工流程加快，效率不断提升；马口铁超薄罐制造技术有效节省制罐材料成本，减少资源和能源消耗；覆膜铁新型材料研制成功，填补国内空白，成为罐头食品包装首选。罐头企业在实现加工机械化、自动化方面取得一定成效，提高了产品竞争力，但仍需持续发力。

延伸产业链、提升价值链、完善供应链是产业提质增效的“金钥匙”。加强出口大宗品种产前分析、对策共商、规则共建，坚持倡导原料价格合理，保护农民利益，不压价伤农，守住产业底线。稳定出口价格，以销定产，保证加工利益，守住利润关口，推动行业企业间优势互补、协同发展、互利共赢。

深入实施质量提升行动，推动罐头产业“增品种、提品质、创品牌”。引导各原料产地将罐头品牌与地区品牌有机结合，兼容并进，推动罐头食品与各产地地理标志、环境条件和资源优势融合发展，实现品牌叠加效应。推动罐头食品品牌和农业品牌建设同步，共同促进农业质量效益提升。

我国罐头工业须与时俱进，不断创新，努力实现从罐头生产大国向罐头生产强国的转变，为人们奉献更加安全、营养、美味、便捷的罐头食品，丰富消费者餐桌上的选择。

（作者为中国罐头工业协会理事长）