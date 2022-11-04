2023年度“北京普惠健康保”上线

本报北京电 （陈得）日前，2023年度“北京普惠健康保”正式开放参保。一年保费195元，最高保障额度达300万元。

党的二十大报告要求，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。为促进多层次医疗保障有序衔接，积极发展商业医疗保险，进一步解决群众基本医保覆盖范围之外的医疗费用负担，2021年，北京市医保局指导推出了“北京普惠健康保”，满足了人民群众多层次、多样化的医疗保障需求。

据介绍，2023年度“北京普惠健康保”价格不变，仍为195元/年，在保费不变的基础上，对产品方案进行了升级：

扩大了参保人群覆盖面。除本市基本医疗保险参保人员外，拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民也可参保。

降低免赔额，优化特药结构。自费责任免赔额健康人群降至1.5万元；特定既往症人群降至2万元；特药责任免赔额统一降至0元，国内特药数量增加至40种，更符合百姓用药需求。其中，国内特药是指在医保定点医疗机构门诊或药店购买的特定药品；国外特药在海南省博鳌乐城指定医疗机构就诊并开具的特定药品。

线上快赔更便捷。参保人无需提供理赔材料（特殊情况除外），只需通过“北京普惠健康保”微信公众号填写被保人领款账户即可获赔，简化理赔流程，提高理赔速度。

健康管理服务体验提升。健康管理服务数量由25项增至42项，覆盖就医陪护、上门护理、居家康复及上门检测四大类服务，满足老人、妇女及儿童各年龄段人群的健康管理需求，门诊或住院后均可申请，更多涉及健康人群，提升体验感。

11月1日起，北京职工医保参保人可使用医保个人账户余额为本人投保“北京普惠健康保”；12月起，在医保账户完成共济对象办理后，可使用医保个账余额为可以享受北京市基本医保待遇的配偶、父母及子女参保缴费，即一人可为全家参保缴费。

2023年度“北京普惠健康保”由北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局共同指导，中国银保监会北京监管局监督，中国人保、中国人寿主承保，泰康、太平洋保险、中国平安、北京人寿共同承保，医渡云提供主运营平台。