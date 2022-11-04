扩大覆盖面 降低免赔额

2023年度“北京普惠健康保”近日正式开放参保。一年保费195元，最高保障额度达300万元。

2023年度“北京普惠健康保”由北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局共同指导，由中国银行保险监督管理委员会北京监管局监督，由中国人民保险、中国人寿主承保，由泰康、太平洋保险、中国平安、北京人寿共同承保，由医渡云提供主运营平台。产品保障方案紧密衔接基本医保，进一步提高北京市民应对高额医疗费用负担的能力。

从即日起，北京市民可以关注官方指定投保平台“北京普惠健康保”微信公众号线上投保，也可通过上述6家保险公司的专业工作人员咨询投保，还可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等银行线下网点购买。2022年12月31日截止参保，保障期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

相比往年，2023年度“北京普惠健康保”在保费不变的基础上，对产品方案进行了升级：

扩大参保人群覆盖面。除本市基本医疗保险参保人员外，拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民皆可参保。

降低免赔额，优化特药结构。自费责任免赔额健康人群降至1.5万元；特定既往症人群降至2万元；特药责任免赔额统一降至0元，国内特药数量增加至40种，更符合百姓用药需求。其中，国内特药是指在医保定点医疗机构门诊或药店购买的特定药品；国外特药是指在海南省博鳌乐城指定医疗机构就诊并开具的特定药品。

线上快赔更便捷。参保人无需提供理赔材料（特殊情况除外），只需通过“北京普惠健康保”微信公众号填写被保人领款账户即可获赔，简化理赔流程，提高理赔速度。

健康管理服务体验提升。健康管理服务数量由25项增至42项，覆盖就医陪护、上门护理、居家康复及上门检测四大类服务，满足老人、妇女及儿童各年龄段人群的健康管理需求，门诊或住院后均可申请，更多涉及健康人群，提升体验感。

2023年度“北京普惠健康保”为参保人提供基本医保的补充保障。

医保内自付责任（基本医疗保险目录内门诊和住院自付的医疗费用），保额为100万元/年，免赔额与承保期间当年的北京市基本医疗大病保险起付标准金额一致。基本医保、大病保险起付标准以上个人自付医疗费用，给付比例为健康人群80%，特定既往症人群40%。

医保外住院自费责任，保额为100万元/年，免赔额为1.5万元（特定既往症人群免赔额2万元），给付比例为健康人群70%，特定既往症人群35%。单一药品每年报销上限为30万元；单一植体或耗材，每年报销上限为10万元。

特药责任方面，国内特药保额为50万元/年，国外特药保额为50万元/年，合计保额100万元/年。免赔额为0元，给付比例为健康人群60%，特定既往症人群30%。

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 10 版）