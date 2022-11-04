让城市成为高品质生活空间

坚持走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子，让城市建设成果为人民所共享，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续

城市是人民的城市，人民城市为人民。习近平总书记强调：“要更好推进以人为核心的城镇化，使城市更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间。”深入贯彻落实这一重要要求，需要城市聚焦创新能力增强、产业实力提升、城市品牌塑造、公共产品供给、发展环境优化等方面，全力提升治理能力和发展动力，促进均衡发展，为人民创造更加幸福的美好生活。近年来，浙江省杭州市余杭区围绕杭州市构建多中心、网络化、组团式、生态型的新型特大城市规划布局，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，不断增进人民群众的获得感。

着力做好创新文章。科技赋能发展，创新决胜未来，只有创新才能自强，只有创新才能争先。余杭明确了“创新制胜”工作导向，努力塑造创新驱动发展新优势。坚持一手抓战略性新兴产业发展壮大，着力打造科技企业培育链条，加快构建科技创新体系，“链接”长三角、全国乃至全球科技人才资源，引导行业龙头企业联合重点实验室、高校科研院所和行业上下游企业共建产业创新联合体，健全科技服务与成果转化机制，促进创新链与产业链深度融合；一手抓传统产业转型升级，实施制造业“腾笼换鸟”攻坚行动，加快新旧动能转换。

延续城市历史文脉。文化是城市的灵魂。城市历史文化遗存是前人智慧的积淀，是城市内涵、品质、特色的重要标志，余杭坚持在保护中发展、在发展中保护。一方面，加强红色遗址、革命文物保护工作，弘扬革命文化，传承红色基因；另一方面，高度重视历史文化保护，打响运河、径山、苕溪、宋韵等文化品牌，努力提升良渚古城遗址知名度和影响力。同时，大力发展文化产业，推进文旅融合，做好良渚文化艺术走廊与大径山生态区串珠成链的文章，更好将文旅资源转化为发展资源，让群众精神文化生活更加丰富多彩。

加强生态环境治理。生态文明建设能够明显提升老百姓获得感，老百姓体会也最深刻。余杭锚定杭州“美丽之窗”建设目标，擦亮生态底色，持续落实“三区三线”、坚持多规合一，统筹山水林田湖草沙系统治理，有序推进碳达峰碳中和，落实大径山生态区环境补偿机制，拓宽绿水青山向金山银山转化通道。深入推进治水治气治土治废治塑，加大防洪排涝、污水和生活垃圾处置等基础设施建设力度。余杭还创造性地开展减污降碳协同增效企业指数研究，上线“余杭碳眼”，打造了全域能源托管等低碳应用场景。

坚持办好民生实事。越是细微处，越是彰显为民服务温度，越需要拿出实招硬招。余杭不断推进轨道交通、城市快速路、城市主干路等交通路网建设，建成高铁西站枢纽，打造杭州交通新门户，为群众提供更加便利的出行服务。加快补齐民生短板，结合建设“15分钟公共服务圈”探索“一老一小”整体解决方案，推进居家养老服务中心建设，实施“扩中”“提低”改革，稳步提升社会保障水平。此外，余杭还开展除险保安百日攻坚等专项行动，着力营造安全稳定的社会环境，增强群众安全感。

实干为要，行胜于言，奋斗以成。站在新的历史起点上，余杭将立足实际，坚持走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子，让城市建设成果为人民所共享，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（作者为浙江省杭州市委常委、余杭区委书记）

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 05 版）