医保电子码让就医更方便

数据来源：国家医保局

党的二十大报告提出，要加快建设网络强国、数字中国。日新月异的数字技术正在改变政府管理服务方式，大大提升服务水平，不少政务服务事项实现了“网上办”“码上办”，电子证照广泛应用于多领域，并实现全国互通互认。

小小电子码，大大获得感；数据多跑路，群众少跑腿。今起，本版推出“大数据观察·加快建设数字中国”系列策划，关注电子医保卡、电子驾照、电子签名给人民群众生活带来的改变。相信这些有益探索，将带来更多民生福祉。

——编 者

不久前，出差在外的马先生突发疾病。由于没有随身携带医保卡，马先生本打算自费就诊，在医护人员提醒下，他在线申领了医保电子凭证，很快就办好了备案手续，直接享受了异地医保待遇。如此高效，让马先生直呼“很方便”。

今年上半年，全国统一的医保信息平台建成，得益于此，“互联网+医保服务”不断取得新突破，群众医保服务体验与获得感日益提升。

全覆盖——

医保电子凭证全渠道授权用户12.3亿，日均展码量近1亿次

在北京市第一中西医结合医院，常来就诊的韩女士轻车熟路地打开手机里的“医保码”，“省事，不用老惦记着带卡。”韩女士有个3岁的女儿，以前带孩子就诊，缴费时经常需要手忙脚乱地找孩子的医保卡。如今，她开通了亲情账户，把孩子的医保码也存进她手机里。

2019年11月24日，国家医保局启用全国医保电子凭证系统，签发全国首张医保电子凭证。启动之初仅覆盖河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东7省（市）的部分城市，如今已实现全覆盖——截至目前，医保电子凭证全渠道授权用户已达12.3亿，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已支持使用医保电子凭证，全国约40万家定点医疗机构、40万家定点药店开通电子凭证结算服务。

医保电子凭证推广之初，各地想了很多办法。例如，在广东省中山市，医保部门联动各定点医疗机构，组建了一支宣传队伍，以“医保学堂”等形式进行宣传培训。同时，在“粤医保”小程序上开发查询职工医保年限、门诊选点等功能，引导人们激活医保电子凭证。

经过两年多的推广，目前，医保电子凭证可通过200余个渠道激活使用，包括国家医保APP、地方医保APP、国家及地方政务服务平台、微信和支付宝第三方支付平台、国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的手机银行APP等。国家医保局数据显示，医保电子凭证累计激活8.3亿人，日均展码量近1亿次，累计结算超过14.7亿笔。

应用广——

预约挂号、签到就诊、医保结算、报告查询等业务都可以完成

国家医保局规划财务和法规司司长王文君表示，国家医保局正在指导各地医保部门积极推进医保电子凭证在就医购药领域的深化应用，仅凭医保电子凭证即可办理预约挂号、签到就诊、医保结算、报告查询、药房取药等服务。

刚刚激活医保电子凭证的重庆居民赵蕾特意体验了一下医保电子凭证应用。她发现，打开“国家医保服务平台”手机应用，在医院自助机上扫描医保码，挂号、缴费等业务都可以完成。

“在手机应用程序中，每月缴纳医疗保险情况、每次就医消费记录、医保个人账户余额等信息一目了然。相比于实体医保卡，的确方便不少。”赵蕾说，同事家老人从外地过来给子女带孩子，用医保电子凭证备案后，在重庆就医也可以实时医保结算，只需支付自付部分。

记者发现，为方便年龄大的参保人使用，“国家医保服务平台”手机应用程序，还设置了“大字版”按钮。同时，参保人可以在自己的亲情账户中为父母、子女激活电子医保凭证，帮助他们线上就医、报销。

王文君告诉记者，国家医保局持续优化完善医保服务网上营业厅和APP，为群众提供“搬到家里的医保服务点”和“装在口袋里的医保服务厅”。目前医保服务网厅和APP实名用户数为2.3亿，亲情账户数为1.15亿，改善了群众医保服务体验。随着医保移动支付、医保电子处方流转、信用就医等便民功能推广，就医购药流程进一步优化。

效率高——

日均结算超1800万人次，住院费用结算平均响应时间0.8秒

由卡变码，全国通用，并不简单。实际上，“码上办”需要全国医保信息统一，需要强大的信息平台作支撑。

国家医疗保障局成立前，医疗保障领域相关信息系统由人社、卫健、民政、发改委等部门各自建设，信息系统缺乏顶层设计，造成数据鸿沟、信息孤岛等问题。“比如，之前全国各医保统筹区业务编码标准不一致，疾病分类、手术操作、药品、医用耗材、诊疗项目等代码都不统一，制约了国家和省级医保部门的精准决策。”王文君说。

随着全国统一的医保信息平台落地应用，信息化建设成果在支撑医保管理决策、推进医保精细化管理、提升医保服务水平等方面已经发挥了积极作用。通过国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP，所有统筹地区均可实现跨省异地就医线上备案，目前已累计成功办理备案超181万人次。医保信息平台还架起了覆盖全国的医保结算“高速公路”，可在全国范围内实现跨省异地就医直接结算，目前累计跨省直接结算超3973万人次。新平台结算效率也更高了，日均结算超1800万人次，住院费用结算平均响应时间0.8秒，性能平均提升3—5倍，有效减少窗口排队等候时间，降低了医疗机构运行压力和管理成本。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 07 版）