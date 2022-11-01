添一把扶手 减几分风险

图为10月26日，浙江省杭州市余杭区79岁张季雄老人家的浴室里，正在安装扶手。

孔亚鲁摄（人民视觉）

本报北京电 （陈得）10月26日，天猫联合中国老年学和老年医学学会发起“黄扶手计划”，联动20个品牌方，共同向社会送出5万个适老扶手，并提供免费上门安装服务。

据中国疾病预防控制中心数据，跌倒是中国65岁以上老年人伤害死亡的首位原因，平均每10位65岁以上的老人中，就有3至4人发生过跌倒，而一半以上跌倒都发生在家里，浴室、厕所、起身或者下蹲是最常见的场景。比起事后帮助和照护，防患于未然更重要，居家环境的适老化改造很必要。

“用一把‘黄扶手’让更多目光聚焦老年人群，关注适老化改造，是落实积极应对人口老龄化国家战略大背景下的一项特别有意义的活动。”中国老年学和老年医学学会副秘书长张劲松说。

据天猫家装家居行业总经理萧勇介绍，目前国内的适老产业处于相对初级阶段，供给碎片化，消费者认知匮乏，缺乏产品与服务标准，老年用品品类不及中重度老龄化社会国家的十分之一。同时，许多家装家居用品不适合中老年人，产品质量不佳，售后也不够完善。基于以上考量，天猫家装家居今年创建了适老产业部门，在适老家具和适老卫浴两个核心类目，探索适合中国老人居住环境的改造新可能。